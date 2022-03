MotoGP, il via dal Qatar: tutto sul circuito di Losail

04-03-2022 13:15

Per la quindicesima volta nelle ultime sedici stagioni toccherà al Qatar inaugurare la stagione della MotoGP, manifestazione che, come accade dal 2007 (con l’esclusione del 2020 quando causa Covid il primo GP andò in scena a Jerez), prenderà il via dal circuito di Losail.

GP Losail, le caratteristiche del circuito

Il tracciato qatariota è situato all’interno del Losail International Circuit (costruito in appena un anno nel 2004) ed è lungo 5,38 km.

Presenta 16 curve e un rettilineo di 1068 metri che certamente avvantaggia quelle moto che possono disporre di un elevato numero di cavalli. Molto importante la gestione e il lavoro sui freni visto che, come in nessun’altra tappa in calendario, il loro impiego viene richiesto in ben 13 delle 16 curve previste, un numero questo superiore alle 12 frenate di Jerez e Misano Adriatico.

GP Losail, i favoriti

Vista la potenza del motore della Desmosedici e la crescita palesata la scorsa stagione, il favorito numero uno a Losail non può che essere Francesco Bagnaia che, dopo il 3° posto del 2021 alle spalle di Vinales e Zarco, quest’anno andrà a caccia del bottino pieno.

Ducati però, vittoriosa in Qatar in cinque occasioni (tre con Stoner, due con Dovizioso), non dovrà sottovalutare Franco Morbidelli e Fabio Quartararo, entrambi alla guida di una Yamaha che a Losail tradizionalmente è sempre riuscita a fare buonissime cose come testimoniano i 9 successi fin qui conquistati dalla scuderia giapponese.

Più indietro invece appare la Honda di Marc Marquez che si è smarcato dal lotto dei principali favoriti dichiarando “Ho sempre faticato qui, non è la pista migliore per me”.

GP Losail, gli orari del fine settimana

Come di consuetudine, anche quest’anno il GP di Losail si correrà in notturna. La gara della MotoGP infatti andrà in scena alle 18 locali (le 16 italiane) in uno scenario sempre molto suggestivo.

Di seguito tutti gli orari e il programma del weekend.

Venerdì 4 marzo

9:50-10:30 Moto3 Prove Libere 1

10:45-11:25 Moto2 Prove Libere 1

11:40-12:25 MotoGP Prove Libere 1

14:10-14:50 Moto3 Prove Libere 2

15:05-15:45 Moto2 Prove Libere 2

16:00-16:45 MotoGP Prove Libere 2

Sabato 5 marzo

9:25-10:05 Moto3 Prove Libere 3

10:20-11:00 Moto2 Prove Libere 3

11:15-12:00 MotoGP Prove Libere 3

13:30-14:10 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:25-15:05 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:20-15:50 MotoGP Prove Libere 4

16:00-16:40 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 6 marzo

11:00-11:10 Moto3 Warm Up

11:20-11:30 Moto2 Warm Up

11:40-12:00 MotoGP Warm Up

13:00 Moto3 Gara

14:20 Moto2 Gara

16:00 MotoGP Gara

GP Losail, dove vederlo in tv e in streaming

Tutto il fine settimana di Losail verrà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in livestreaming su Now (ex Now TV) e SkyGo. Sempre all’emittente di Rogoredo sarà affidata la trasmissione in chiaro su TV8 delle qualifiche e delle gare del weekend, operazione questa che però avverrà solamente in differita nei seguenti orari:

Sabato 5 marzo

Ore 18:45 – Sintesi qualifiche MotoGP (Q1 e Q2) in differita in chiaro su TV8

Domenica 6 marzo

Ore 21:00 – Gara della MotoGP in chiaro su TV8 in differita

