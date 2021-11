MotoGP, in arrivo la docu-serie che svela i segreti del Mondiale 2021

25-11-2021 14:11

Amazon annuncia la prossima uscita della docu-serie sul Mondiale di MotoGP del 2021. Le telecamere hanno seguito i piloti per tutta la stagione, catturando i momenti più intimi e gli sfoghi, i dubbi e le incertezze, le speranze e i trionfi. Scopriremo quindi in segreti nascosti nei paddock di quella che è stata l’ultima stagione di Valentino Rossi in MotoGP (scopri l’ultima offerta su Amazon Prime Video).

I protagonisti e i momenti più belli del Mondiale di MotoGP del 2021

Nella docu-serie targata Prime Video potremo ripercorrere i momenti più belli del Mondiale che è stato vinto da Fabio Quartararo. Il francese racconta le emozioni di questa stagione strepitosa che lo ha portato alla conquista del suo primo titolo mondiale in MotoGP.

Tra i protagonisti ci sono molti italiani. Su tutti, Valentino Rossi che ha disputato la sua ultima stagione. La serie ci svela i momenti che lo hanno portato all’annuncio del ritiro, fino al Gran Premio di casa a Misano e all’ultima gara a Valencia, il momento finale di un’incredibile carriera. C’è spazio anche per le emozioni personali del pilota che nel corso della stagione ha saputo che sarebbe diventato papà.

Un altro italiano sotto i riflettori è il torinese Francesco Bagnaia, vicecampione del mondo che ha portato la Ducati alla conquista del titolo costruttori. Pecco è tra le nuove leve che continueranno ad emozionare. Nella serie racconta i momenti salienti di questa stagione, come la storica tripletta Ducati a Valencia quando lui aveva indossato il casco di Valentino Rossi in quello che sembrava quasi un passaggio di testimone.

Le telecamere seguono anche Maverick Viñales per raccontare i retroscena dei fatti del Gran Premio d’Austria e il successivo addio alla Yamaha. Il pilota spagnolo viene seguito nel delicato passaggio all’Aprilia per l’ultima parte della stagione.

Tra i protagonisti seguiti c’è anche Marc Marquez, autore di una stagione molto travagliata. Lo spagnolo racconta le tappe che lo hanno portato al rientro dopo uno stop di 6 mesi per infortunio, le difficoltà per i 3 ritiri consecutivi e il nuovo infortunio che lo ha tenuto fuori durante le ultime due gare.

Come vedere la serie tv su Amazon Prime Video: l’offerta

La docu-serie verrà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video nel 2022. Il pacchetto comprende una vasta selezione di film e serie tv, oltre ad altre docu-serie sui protagonisti di diversi sport, come per esempio quelli recenti sulla Juventus o sul Manchester United.

Per chi non fosse ancora abbonato ad Amazon Prime Video, è ora disponibile un’offerta esclusiva che permette si fare un mese di prova gratuita (incluso anche Prime che dà accesso a sconti esclusivi e spedizioni gratuite), con possibilità di cancellare in qualunque momento entro i 30 giorni e senza costi aggiuntivi.

