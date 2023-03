Jack Miller, pilota MotoGP ora in KTM, ha rivelato alcuni aneddoti su Francesco Bagnaia

16-03-2023 15:54

In vista del debutto della nuova stagione del Motomondiale, Jack Miller, ex compagno di squadra in Ducati (quindi di Francesco Bagnaia), ha rilasciato alcune dichiarazioni dove parla del Campione del Mondo in carica.

MotoGP, Jack Miller: “Bagnaia ha acquisito più fiducia”

Come è noto, Francesco Bagnaia ha riportato il Mondiale Piloti in Italia dopo ben 13 anni di assenza. L’ultimo a vincere un Motomondiale è stato un certo Valentino Rossi nel 2009. Jack Miller, ex compagno di scuderia di Bagnaia, ha avuto le seguenti impressioni su Pecco dopo i primi test: “Quest’anno sembra più forte dello scorso anno, anche più di quanto lo era stato nel finale di stagione del 2021. Sembra un uomo diverso, è cambiato, è più in fiducia, ed è davvero impressionante“.

MotoGP, Jack Miller: “Bagnaia si fida molto della propria moto”

Jack Miller, ora passato in KTM, ha proseguito l’intervista al portale Crash Net commentando i test di Portimao: “Ho seguito Bagnaia per un po’ in prossimità dell’ultima curva, e ho notato che si fida molto della sua moto”. Ai test effettuati in Algarve, il pilota italiano ha chiuso con il miglior tempo totale, fermando il cronometro in prima posizione anche nelle prove per la Sprint Race.

MotoGP, Jack Miller: “Buone impressioni da Alex Marquez”

Non solo Bagnaia. Sempre in casa Ducati, anche Alex Marquez non ha lasciato indifferente Jack Miller, che conclude: “Alex Marquez è il pilota Ducati che più mi ha impressionato, considerando quanto velocemente si è adattato alla nuova moto. Penso che ogni sera vada a letto molto contento, dopo il cambio che ha fatto lasciando Honda. Sono felice per lui, speriamo possa fare bene”.