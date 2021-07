MotoGP, Joan Mir: "Paragonare la Suzuki alla Yamaha è sbagliato"

Atrarre in inganno è il quattro in linea, che è comune sia alla Suzuki GSX-RR che alla Yamaha M1. Ma sono moto molto diverse e con un carattere opposto e a dirlo non è l’ultimo arrivato, ma il campione del mondo in carica, Joan Mir.

“Posso parlare solo per quello che vedo in pista, non avendo mai guidato una M1, ma credo che quella moto sembri molto più fluida. La nostra Suzuki – ha aggiunto a crash.net – è molto più aggressiva”. Che non significa, sia chiaro, che la Yamaha è migliore, ma semplicemente che il paragone che molto spesso si fa tra le due giapponesi è sbagliato in partenza. “Penso che le moto non siano molto simili – ha concluso – È vero che hanno entrambe il motore Inline4, ma il carattere è abbastanza diverso”.

Per il pilota della Suzuki (che in questi giorni è stato anche accostato a Yamaha per il dopo Maverick Vinales e che potrebbe essere al centro di qualche sorprendente mossa di mercato) le due moto giapponesi non sono affatto simili.

