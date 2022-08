MotoGP, la diretta del GP d'Austria sul circuito del Red Bull Ring. LIVE

In pole position scatta per la prima volta in top class Enea Bastianini, affiancato da Bagnaia e Miller. Quarto posto per Martin a completare il poker Ducati. Quinta posizione per il leader del mondiale Fabio Quartararo, seguito da un'altra Ducati, quella del connazionale Zarco.13:14

PRE GARA

La MotoGP torna in pista e lo fa col GP d’Austria, dodicesimo appuntamento della stagione 2022 del Mondiale di motociclismo. La classifica piloti è attualmente questa:

Fabio Quartaro (180 pt.) Aleix Espargaro (158 pt.) Pecco Bagnaia (131 pt.) Enea Bastianini (118 pt.) Johann Zarco (114 pt.)

Enea Bastianini ha sorpreso tutti. La pole position del Gran Premio d’Austria è infatti del pilota Ducati del team Gresini. Per la prima volta il romagnolo partirà così davanti a tutti in MotoGP, in una griglia di partenza quella del Red Bull Ring che vedrà quattro ducatisti nei primi quattro posti. In prima fila infatti ci saranno le due Ducati ufficiali di Pecco Bagnaia staccato di soli 24 millesimi e di Jack Miller. Quarto Jorge Martin, del team Pramac, davanti al leader del Mondiale Fabio Quartararo, quinto con la Yamaha a due decimi dalla pole.

A chiudere la seconda fila un’altra Ducati, la Pramac di Johann Zarco. Aprilia in terza fila con il settimo crono di Maverick Viñales e il nono di Aleix Espargaró, con in mezzo la Suzuki di Joan Mir. Completa la top ten Fabio Di Giannantonio, con l’altra Ducati Gresini. Il GP d’Austria si corre sul circuito del Red Bull Ring. Sono previsti 28 giri. Semaforo spento e gas a martello alle 14.00. Questa la griglia di partenza sulla base dei risultati maturati in qualifica:

PRIMA FILA

1. Enea Bastianini (Ducati) 1.28.772

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 1.28.796

3. Jack Miller (Ducati) 1.28.881

SECONDA FILA

4. Jorge Martin (Ducati) 1.28.958

5. Fabio Quartararo (Yamaha) 1.29.003

6. Johann Zarco (Ducati) 1.29.046

TERZA FILA

7. Maverick Vinales (Aprilia) 1.29.135.

8. Joan Mir (Suzuki) 1.29.255

9. Aleix Espargaro (Aprilia) 1.29.255

QUARTA FILA

10. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1.29.336

11. Alex Rins (Suzuki) 1.29.424

12. Brad Binder (KTM) 1.29.536

QUINTA FILA

13. Luca Marini (Ducati) 1.29.386

14. Takaaki Nakagami (Honda) 1.29.390

15. Pol Espargaro (Honda) 1.29.475

SESTA FILA

16. Franco Morbidelli (Yamaha) 1.29.540

17. Miguel Oliveira (KTM) 1.29.613

18. Stefan Bradl (Honda) 1.29.809

SETTIMA FILA

19. Remy Gardner (KTM) 1.30.085

20. Andrea Dovizioso (Yamaha) 1.30.122

21. Marco Bezzecchi (Ducati) 1.30.328

OTTAVA FILA

22. Darryn Binder (Yamaha) 1.30.397

23. Raul Fernandez (KTM) 1.30.475

24. Lorenzo Savadori (Aprilia) 1.30.487

NONA FILA

25. Alex Marquez (Honda) 1.33.653

