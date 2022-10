Gp Malesia MotoGP: Bagnaia vince, Mondiale a un passo. Rivivi la gara

Il leader della classifica iridata, Francesco Bagnaia, scatterà dalla nona casella in griglia precedendo i rivali per la corsa al titolo mondiale, Aleix Espargaro (10°) e Fabio Quartararo (12°) in quello che sarà il penultimo atto di questo Mondiale.08:17

GIRO 1: Martin scatta in testa seguito da Bagnaia, già risalito in seconda posizione nonostante sia partito dalla nona casella in pista, e Bastianini. Quinto Quartararo che insegue Marquez.09:03

PRE GARA

La MotoGP torna in pista e lo fa nel GP della Malesia, penultimo appuntamento del Mondiale 2022 che potrebbe già regalare a Francesco Bagnaia e alla Ducati il titolo mondiale. La classifica piloti è attualmente così composta:

Pecco Bagnaia (233 pt.) Fabio Quartararo (219 pt.) Aleix Espargaro (206 pt.) Enea Bastianini (191 pt.) Jack Miller (179 pt.)

A partire in pole sarà lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac), seguito da Enea Bastianini (Ducati) e dallo spagnolo Marc Marquez (Honda). Il leader del mondiale, Francesco Bagnaia, che qui ha già un match point per il titolo, invece, si rende la giornata pericolosa finendo sulla ghiaia per due volte (la prima in FP3). Pecco scatterà nono, però davanti ai rivali per la corsa al titolo iridato, anche loro finiti per terra: Aleix Espargarò 10° e l’ex leader Fabio Quartararo 12° sofferente alla mano lesionata dopo una caduta in FP4.

Il rookie of the year Marco Bezzecchi ancora in gran spolvero, 4° davanti ad Alex Rins e al compagno Luca Marini e con finalmente Franco Morbidelli che si fa vedere, 7° su Maverick Viñales ma con due long lap penalty da scontare domani in gara per avere ostacolato Bagnaia e Marquez in FP3. Il Gran Premio della Malesia si corre sul circuito di Sepang. Sono previsti 17 giri. Semaforo spento e gas a martello alle 9.00. La griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica, è questa:

1. MARTIN Jorge (Ducati)

2. BASTIANINI Enea (Ducati)

3. MARQUEZ Marc (Honda)

4. BEZZECCHI Marco (Ducati)

5. RINS Alex (Suzuki)

6. MARINI Luca (Ducati)

7. MORBIDELLI Franco (Yamaha)

8. VIÑALES Maverick (Aprilia)

9. BAGNAIA Francesco (Ducati)

10. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

11. MIR Joan (Suzuki)

12. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

13. BINDER Brad (Ktm)

14. MILLER Jack (Ducati)

15. CRUTCHLOW Cal (Yamaha)

16. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati)

17. ESPARGARO’ Pol (Honda)

18. ZARCO Johann (Ducati)

19. OLIVEIRA Miguel (Ktm)

20. GARDNER Remy (Ktm)

21. MARQUEZ Alex (Honda)

22. FERNANDEZ Raul (Ktm)

23. NAGASHIMA Tetsuta (Honda)

24. BINDER Darryn (Yamaha)

