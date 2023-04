Cronaca in diretta

La MotoGP torna in pista col secondo appuntamento del Mondiale 2023, il GP di Argentina. La classifica piloti dopo la Sprint Race di ieri è attualmente così composta:

Pecco Bagnaia (41 pt.) Maverick Vinales (28 pt.) Marco Bezzecchi (25 pt.) Brad Binder (22 pt.) Alex Marquez (17 pt.)

Il Gran Premio di Argentina si corre sul circuito di Termas De Rio Hondo. Nella Sprint Race di ieri vittoria un po’ a sorpresa di Brad Binder su Ktm davanti agli italiani del team Ducati VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini. Quarto un ritrovato Franco Morbidelli con la Yamaha, poi Alex Marquez su Ducati Gresini. Sesto il campione del mondo Pecco Bagnaia.

Per quanto riguarda la griglia di partenza: Alex Marquez ha conquistato la sua prima pole in carriera in MotoGp. Il centauro del team Ducati Gresini partirà in prima fila con le due Ducati: quella del team Vr46 di Marco Bezzecchi, e quella squadra ufficiale di Pecco Bagnaia. Quarto posto per un rinato Franco Morbidelli, poi Maverick Vinales su Aprilia e la Ducati Pramac di Johann Zarco. Terza fila per Luca Marini (VR46), Jorge Martin (Ducati Pramac) ed Aleix Espargarò. Rabbia per Fabio Quartararo, che non riesce a ritrovarsi e partirà dalla decima piazza. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle 19.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati ottenuti in qualifica:

1 Alex Marquez (Ducati)

2 Marco Bezzecchi (Ducati)

3 Francesco Bagnaia (Ducati)

4 Franco Morbidelli (Yamaha)

5 Maverick Vinales (Aprilia)

6 Johann Zarco (Ducati)

7 Luca Marini (Ducati)

8 Jorge Martin (Ducati)

9 Aleix Espargaró (Aprilia)

10 Fabio Quartararo (Yamaha)

11 Takaaki Nakagami (Honda)

12 Alex Rins (Honda)

13 Raul Fernandez (Aprilia)

14. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

15. Brad Binder (KTM)

16. Jack Miller (KTM)

17. Augusto Fernandez (KTM)

18. Joan Mir (Honda)