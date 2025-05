MotoGP Le Mans, Bagnaia risponde per le rime a Dall'Igna. Inter-Barcellona, Marc Marquez: "Perso all'ultimo giro"

Nelle interviste alla vigilia del week end del Gran Premio di Francia, Pecco Bagnaia rompe il silenzio dopo le critiche di Dall'Igna mentre Marc Marquez pensa ancora al ko del suo Barcellona contro l'Inter in Champions

Francesco Bagnaia risponde per le rime alle invettive di Gigi Dall’Igna. Da Jerez a Le Mans per accendere sin da subito il Mondiale MotoGP che torna in pista. Le parole con cui il direttore generale di Ducati ha etichettato la prestazione di Pecco in Spagna riecheggiano ancora alla vigilia del week end del Gran Premio di Francia.

Ma anche i fratelli Marquez sono pronti a darsi battaglia divisi da un solo punto in classifica. Anche se in particolare Marc non si dà pace per la sconfitta del suo Barcellona nella semifinale Champions dell’altra sera contro l’Inter.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa aveva detto Dall’Igna di Bagnaia a Jerez

Lo aveva detto già dopo la Sprint Race del sabato a Jerez, ha ribadito il concetto nei giorni scorsi. L’ingegnere Gigi Dall’Igna non è stato tenero nel giudicare le prestazioni di Bagnaia nell’ultimo Gp di Spagna: “Pecco non è stato all’altezza delle aspettative, soprattutto perché ci ha sempre abituati a prestazioni migliori la domenica rispetto al sabato… Nel ritmo di gara, però, gli è mancata la nitidezza che tutti ci aspettavamo, così come quei picchi che servono per lottare di nuovo per la vetta”.

Parole chiare, indirizzate a Pecco che in questo inizio di stagione sta avendo non pochi problemi a vincere, a lottare contro lo strapotere di Marc Marquez. Una sola vittoria, ad Austin grazie alla caduta dello spagnolo. Ma soprattutto a Jerez, Bagnaia non è stato brillante, due podi sì ma staccato e battuto da Marc nella Sprint, da Alex in entrambe le corse, e dalla Yamaha di Quartararo nel gp. Va detto che per ora la tattica di Pecco, comunque, sta pagando visto che Bagnaia è terzo nella classifica piloti distante solo 20 punti

Bagnaia: “Gigi ha ragione”

A due settimane o quasi da quelle parole è arrivato il turno di Bagnaia. Nel media day del Gran Premio di Francia, Pecco è stato stuzzicato su quelle dichiarazioni di Dall’Igna. Il due volte campione del mondo MotoGP non si è tirato indietro dal rispondere, lo ha fatto con fermezza: “Quello che ha detto Gigi è chiaro che sia così, non è l’unico, sono il primo che si aspetta di più. Non ha detto niente di sbagliato. E’ motivo di spingere insieme alla squadra per darmi quello che cerco, è un qualcosa che si fa insieme”.

Nella sua analisi a Sky Sport, Pecco Bagnaia lascia intravedere ancora ottimismo: “Sono dei dettagli, alla fine parliamo di un decimo, manca poco. Ci sono delle difficoltà in cui non sto riuscendo a trovarmi in moto come ho sempre fatto, nelle curve veloci a destra ad esempio mi manca feeling. So già che lo troveremo, meglio prima che poi”.

Sulla gara di Le Mans: “Mi piace moltissimo, ho fatto il mio primo podio in Moto3 e ci ho vinto in Moto2. In MotoGP ho ottenuto buone cose, sicuramente la gara dello scorso anno è stata bella, l’ultimo giro mi sono fatto sorprendere alla curva (3° battuto in volata da Martin e Marquez, ndr), vediamo quest’anno…”

Marc Marquez: “Che partita Inter-Barcellona”

Il ko di Jerez, ma forse più di Austin, come quello di San Siro. Il parallelo ci può stare se a Le Mans parla Marc Marquez tifoso del Barcellona. Che proprio non riesce a digerire ancora l’eliminazione del suo Barca contro l’Inter nella semifinale di Champions League dopo una partita epica.

“Era fatta – esordisce il tifoso blaugrana Marc Marquez – ma all’ultimo giro abbiamo perso il davanti. E’ stata comunque una grande partita”. Provando a tornare sulle cose di pista. Anche lui viene da una caduta, fragorosa, quella di Jerez appunto, che ha fatto sì che il fratello vincesse superandolo di un punto nel Mondiale piloti.

“Proveremo a essere competitivi ma senza sbagliare, so perché è successo e devo stare più attento – le sue parole a Sky Sport – Le Mans è una pista buona, abbiamo fatto delle belle gare qui, compresa quella dell’anno scorso, e arriviamo in forma”.