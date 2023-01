04-01-2023 11:55

Marc Marquez è stato chiaro: vuole una moto in grado di lottare per il Mondiale di MotoGP. Se non sarà accontentato, non avrà problemi a cambiare. La Honda si è già attivata.

Una stagione deludente, Marquez vuole il riscatto nel 2023

Il Mondiale 2022 è stato un calvario per Marc Marquez che, oltre ad assistere al successo di Pecco Bagnaia su Ducati, non è riuscito a vincere un solo GP. Il suo miglior risultato è stato un secondo posto in Australia.

Il sei volte Campione del Mondo della MotoGP non ha intenzione di trascorrere un altro anno ai margini e ha chiesto, in maniera chiara, alla Honda di garantirgli una moto con cui battagliare alla pari con i migliori, Pecco Bagnaia e Ducati in primis.

Honda già al lavoro, quante novità nel 2023

La Honda non ha perso tempo e si è messa subito al lavoro per realizzare la moto giusta per le ambizioni del suo campione e anche del nuovo compagno di squadra. Dopo le tante novità a livello di team, come la decisione di fare di Ramon Aurin il nuovo direttore tecnico dei test), la scuderia giapponese si sta concentrato sul progetto della nuova moto.

Secondo quanto riportato da Decalspotters, la Honda avrebbe dato il benservito a SC-Project, scegliendo un nuovo partner per la componentistica degli scarichi, ossia Akrapovic. L’ennesimo tentativo di rinnovarsi e provare a realizzare una moto più veloce ed affidabile.

Marquez attende, con ansia, buone notizie dalla Honda

Chiaramente la pazienza di Marc Marquez è stata portata al limite. Il fuoriclasse spagnolo, al netto dei tanti infortuni, è ancora uno dei migliori piloti della MotoGP ma, per mostrare il suo vero valore, ha bisogno di una moto all’altezza.

L’ultimo Mondiale vinto dalla Honda risale al 2019 (Marc Marquez campione della classifica piloti e casa giapponese della classifica costruttori). Negli ultimi tre anni, Honda non ha vinto nulla, lasciando il proscenio a Ducati, Suzuki e Yamaha. Serve un cambio di passo, anche per non perdere il talentuoso Marc Marquez. Il tempo stringe, le presentazioni dei nuovi team non sono lontane.