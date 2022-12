MotoGP, Lorenzo e Pedrosa svelano un retroscena sulla loro rivalità

21-12-2022 18:30

Sono stati due grandi protagonisti del mondo delle due ruote fino a qualche stagione fa. Uno si è ritirato a fine 2018 dopo tre titoli mondiali, l’altro ha lasciato il Motomondiale nel 2019 dopo cinque campionati vinti. Si tratta di Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo. Due piloti che hanno condiviso gran parte della loro carriera tra 125, 250 e MotoGP. E oltretutto sono entrambi spagnoli.

Non solo rispetto

Fra i due in pista c’era di certo grande rispetto. Ma per due persone che hanno quasi la stessa età, sono connazionali e hanno avuto lo stesso sogno di sfondare nelle due ruote, è normale che ci sia stata anche una certa dose di aspra rivalità.

I due ne hanno parlato a Dazn durante Cuatro Tiempos. Pedrosa ha raccontato così la nascita della sfida: “La rivalità parte già dai tempi della 125, poi in 250 oltre l’episodio in Germania“, con lo stesso Lorenzo finito a terra dopo un contatto.

La motivazione reale

Come spiegato da Pedrosa: “C’era lotta in pista perché io stavo dominando la categoria e lui è venuto a togliermi quel posto e allora lì è iniziata la lotta più dura“. Dani aveva infatti il titolo in 125 nel 2003 e due consecutivi in 250 nel 2004 e nel 2005.

Lorenzo ha poi vinto nella classe di mezzo nel 2006 e nel 2007: “Cercavo questa rivalità, perché mi motivava in pista. Così è stato il turno di Dani – ha raccontato a Dazn -, con il quale ho dato vita a una delle storie più memorabili della classe regina, non come adesso“.

Niente di artificiale

Lorenzo intendeva cercare un nemico. Ma la rivalità con Pedrosa non è stata affatto artificiale. Come ha aggiunto Dani: “Non si può creare una rivalità dal nulla, deve essere qualcosa di reale. Non mi piaceva e io non piacevo a lui. Ecco com’è andata la storia”.

La rivalità fra i due è andata avanti appunto in MotoGP, dove Pedrosa ha corso per tanti anni con la Honda. Mentre Lorenzo ha vinto altri tre titoli con la Yamaha nel 2010, 2012 e 2015. In Ducati non ci è riuscito e poi ha chiuso anche lui in sella alla Honda.