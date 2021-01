MotoGp, Lorenzo senior evidenzia il limite di Petrucci

Chicho Lorenzo, papà dell’ex pilota della MotoGp, sul suo canale YouTube ‘Motogepeando’ ha analizzato l’ascesa di Mattighofen: “È il marchio che più ci ha sorpreso in MotoGP. Vediamo cosa sono capaci di evolvere in KTM, in modo che quei piloti che a priori non stupiscono per le loro prestazioni, possano lottare per un campionato. Vincere un Mondiale dipenderà più da KTM che dai piloti, dai miglioramenti che possono portare. Stanno compiendo un’evoluzione impressionante e in brevissimo tempo sta raggiungendo i giapponesi“.

L’arrivo di Danilo Petrucci in KTM Tech3 sarà la grande novità del marchio austriaco: “È un pilota molto irregolare, nonostante abbia ottenuto ottimi risultati. Iker Lecuona? Deve rinforzare molto la testa. È arrivato in MotoGP molto veloce e, anche se non sta andando male, deve iniziare a fare piccoli passi in avanti“.

OMNISPORT | 19-01-2021 19:06