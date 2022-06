MotoGP, Luca Marini: "Lavoro straordinario di Ducati in questi anni"

17-06-2022 17:39

Ottima prova per Luca Marini in Germania, dove nelle FP2 sulla pista del Sachsenring riesce a raggiungere la seconda posizione mettendosi tra le due Ducati Factory, dietro Bagnaia ma davanti a Miller.

Queste le sue parole al termine della sessione di libere:

“Siamo stati capaci di trovare un buon setting, mi sento veramente bene con la moto e sono in grado di guidare forte come piace a me. La cosa da sottolineare è che sto girando forte su differenti tracciati e mi auguro di continuare in questo modo anche ad Assen e tornare alla grande dopo la pausa estiva. La Ducati in questi anni recenti ha svolto un lavoro straordinario, crede che se è mancato un podio negli anni scorsi sia stata solo malasorte. La scorsa stagione Pecco è andato veramente forte però era partito male, in questa stagione siamo in tanti piloti Ducati a provarci ed è fantastico che la nostra moto sia competitiva dappertutto”.