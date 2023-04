MotoGP, Marc Marquez alza ancora bandiera bianca: niente GP di Jerez

Il recupero dall'infortunio al pollice procede bene ma l'otto volte Campione del Mondo non è ancora pronto. Dovrebbe tornare in pista al GP di Francia.

Niente da fare. Marc Marquez non sarà al via del GP di Spagna, a Jerez. Il campione della Honda non ha ancora recuperato dal problema al pollice.

Marquez deluso, deve saltare anche il GP di Spagna

Il calvario di Marc Marquez continua. L’otto volte Campione del Mondo ha fatto sapere che non sarà presente ai nastri di partenza del GP di Spagna. Insieme al suo staff, ha infatti deciso che è meglio non affrettare i tempi di recupero.

Il fuoriclasse della Honda è ai box per i postumi dell’incidente (con Miguel Oliveira) che lo ha visto protagonista a Portimao. L’infortunio al pollice della mano destra non è ancora risolto completamente, quindi niente Jerez.

Come sta procedendo il recupero dall’infortunio di Marquez?

Il controllo presso l’ospedale Ruber Internacional di Madrid (dove è stato sottoposto all’operazione) ha evidenziato come il recupero dall’infortunio stia procedendo al meglio.

Tuttavia, dopo un confronto con il dottor Roger de Oña, si è deciso di scegliere la prudenza. Vista la complessità della frattura, meglio non rischiare troppo e dare il tempo al pollice di guarire completamente, così da riavere Marc Marquez nelle migliori condizioni possibili. “Abbiamo fatto un’altra TAC ed è stato confermato che, nonostante l’infortunio stia progredendo positivamente, l‘osso non ha ancora terminato la guarigione e che correre a Jerez era rischioso. Insieme al team medico, abbiamo deciso di non correre rischi, di aspettare altre due settimane e di tornare a Le Mans”, le parole del comunicato ufficiale diramato dalla Honda.

Marquez, il rientro è fissato per il GP di Francia

Se non ci saranno altri imprevisti, Marc Marquez dovrebbe tornare in sella alla sua Honda per il GP di Francia, in programma dal 12 al 14 maggio.

Con la non partecipazione a Jerez, salgono a tre i GP saltati da Marc Marquez in questo inizio tribolato di stagione. Al momento, Marc Marquez è 18° nella classifica piloti del Mondiale con soli sette punti iridati.