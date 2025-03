MotoGP, Agostini incorona Marquez e striglia Bagnaia. Marc balla col trend di Will Smith, Pecco canta Ligabue

Giacomo Agostini commenta il Gran Premio d'Argentina vinto ancora una volta da Marc Marquez lo spagnolo si è cimentato insieme al fratello col trend del momento di Tik Tok di Will Smith mentre Bagnaia ha voluto citare una canzone di Ligabue

Se quattro indizi fanno una prova. Marc Marquez sembra avviato a una stagione da dominatore assoluto del Mondiale MotoGP 2025. Schiacciante la dimostrazione di forza dello spagnolo capace di ripetere in Argentina quanto già fatto vedere in Thailandia. Gli altri battuti su tutta la linea, compreso il fratello Alex che però si gode il ruolo di antagonista mentre c’è chi come Bagnaia è costretto a masticare amaro ancora una volta. Ne è convinto anche Giacomo Agostini leggenda del Motomondiale che ha sottolineato come sia dura per Pecco con questo Marquez.

Marc Marquez come nessuno, Bagnaia incassa

Repetita iuvant. Come in Thailandia Marc Marquez ha giocato al gatto col topo. In Argentina ha bissato la doppietta di Buriram dimostrando la stessa supremazia schiacciante. Senza se e senza ma. Due gare fotocopia. Anche nel GP di Termas de Rio Hondo si è lasciato sfilare dal fratello Alex per poi infilarlo e salutarlo nel finale. Insomma questo Marc fa paura proprio perchè fa quello che vuole quando lo vuole. Ed è questa la cosa che preoccupa di più i suoi avversari.

Che per dirla tutta in questo momento non ci sono. Il fratello Alex appunto, unico a stargli nei tubi di scarico non sembra al suo livello. Anche come cattiveria e carattere oltre che come talento. Non a caso per loro parla la differenza di pedigree e di curriculum. C’è poi Pecco Bagnaia che sembra lontano parente di quello che negli ultimi 4 anni ha vinto due mondiali e arrivato due volte secondo lottando fino all’ultima gara.

Arrendevole l’atteggiamento di Pecco che non sembra riuscire a trovare il giusto feeling con la sua Ducati che pare cucita addosso a Marquez. E che forse vede dentro il team di Borgo Panigale un vento che soffia più dalla parte dello spagnolo che due anni fa è riuscito ad arrivare in Ducati, nel team Gresini, e che lo scorso anno si è giocato alla grande le sue carte facendosi preferire a Jorge Martin futuro campione 2024 per un posto nel team ufficiale. Insomma tutto sembra giocare contro Pecco Bagnaia.

Giacomo Agostini: “Marquez sta dimostrando il suo valore

Da sempre grande estimatore di Marc Marquez, Giacomo Agostini ne ha tessuto ancora una volta le doti in un’intervista a LaPresse: “Marquez sta dimostrando quello che è, nonostante le critiche. Non hanno capito il valore di questo pilota. Con quattro gare e quattro vittorie ha già fatto capire che aria tira. Ha vinto otto mondiali. Nella vita c’è una pagella e la pagella conta”.

Agostini ha voluto anche dare un consiglio a Pecco Bagnaia: “Il mondiale è appena iniziato, non passiamo dalle stelle alle stalle e viceversa. Aspettiamo un attimo, vediamo come vanno le cose e poi trarremo una conclusione. Bagnaia è molto bravo, può darsi dia la zampata nel corso della stagione”.

Marc e Alex Marquez ballano il trend di Will Smith, Pecco cita Ligabue

Nelle ore successive al Gran Premio di Argentina, oltre alle solite dichiarazioni sul post gara, i protagonisti della MotoGP lo sono stati anche sui social. I “brothers of destructions”, almeno finora, Marc e Alex Marquez si sono cimentati, appena finita la gara di Termas de Rio Hondo, con ancora i trofei in mano, nell’oramai viralissimo video in cui il celebre attore Will Smith ripropone a 35 anni di distanza una scena ballata del telefilm cult “Willy il Principe di Bel Air”.

Meno in vena di festeggiamenti, Pecco Bagnaia invece ha fatto un post in cui ha citato una canzone di Ligabue, dal titolo “Leggero“, e per la precisione questi versi: “Nel vestito migliore, sulla testa un po’ di sole ed in bocca una canzone”. Inoltre il pilota torinese ha postato un paio di foto mentre ringrazia un piccolo fan argentino che gli aveva dedicato un cartellone con su scritto: “Pecco sono il tuo fan numero 1 dall’Argentina”.

Ed il papà del piccolo fan di Bagnaia lo ha ringraziato nei commenti: “Grazie, Pecco, per aver accettato il regalo di mio figlio Felipe. Con sua sorella Antonia, ti hanno fatto quel cartello con tanto amore. Ti aspettiamo il prossimo anno in Argentina”.