MotoGp, Marquez svela i retroscena del salvataggio di Morbidelli: "Privo di sensi". Test Sepang a rischio

Sempre più in forse la partecipazione di Franco Morbidelli ai primi test ufficiali della MotoGP a Sepang a inizio settimana, intanto Marc Marquez racconta come lui e il fratello Alex hanno soccorso il pilota della Ducati Pramac

04-02-2024 11:06

Erano dei semplici test di allenamento peraltro su moto della Superbike. Ma la tre giorni di prove “miste” con i campioni della MotoGP e della SBK sulla pista di Portimao ha fatto male, nel vero senso della parola a Franco Morbidelli. Il pilota italo-brasiliano è rimasto vittima di un brutto incidente.

Soccorso dai fratelli Alex e Marc Marquez il centauro che quest’anno correrà con la Ducati Pramac è stato portato in ospedale. Proprio del loro intervento in pista, ancor prima dell’arrivo degli steward e dei medici, ha parlato il 7 volte campione del mondo svelando alcuni retroscena specie sulle condizioni di Morbidelli poco dopo l’impatto. Franco che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe saltare per precauzione i primi test della stagione a Sepang.

Brutto incidente per Morbidelli nei test di Portimao

Attimi di paura e tensione quelli che hanno caratterizzato i test della Superbike la settimana scorsa sul circuito di Portimao. Franco Morbidelli è stato infatti vittima di una rovinosa caduta alla Curva 9, quella successiva lo scollino. Il pilota della Ducati Pramac, in sella a una Panigale V4 Stradale, è rimasto a terra per qualche secondo privo di conoscenza prima di essere soccorso e trasportato al centro medico del circuito portoghese.

Dopo un primo controllo al Centro Medico del circuito, Morbidelli è stato trasferito in ospedale, dove una TAC ha evidenziato la presenza di un piccolo coagulo di sangue, invitando i medici alla prudenza e a tenerlo in osservazione per la notte. La seconda TAC, in particolare, ha dato esito negativo ed ha permesso a Morbidelli di essere dimesso e di tornare a casa nella giornata di giovedì.

Come sta Morbidelli: Pramac non si sbilancia, test Sepang a rischio

Proprio nelle ultime ore, nottetempo, il team di Franco Morbidelli ha diffuso un ulteriore aggiornamento sulle condizioni di salute del pilota italobrasiliano prendendosi ancora del tempo ulteriore per decidere se farlo partecipare ai primi test ufficiali della MotoGP 2024 che inizieranno martedì sulla pista di Sepang in Malesia. Questo il comunicato del team Pramac Racing:

Vogliamo fornirvi un aggiornamento sulla valutazione medica di Franco Morbidelli. L’equipe medica ha deciso di posticipare la valutazione di qualche giorno aggiuntivo. Questo ritardo è inteso a consentire una comprensione più completa della sua idoneità e a determinare la sua idoneità a partecipare ai prossimi giorni di test programmati.

Marc Marquez: “Ecco come abbiamo salvato Morbidelli”

A prestare i primi soccorsi a Francio Morbidelli ci hanno pensato loro, i fratelli Alex e Marc Marquez che si sono fermati in pista appena hanno visto riverso il pilota Pramac. A raccontare come sono andate le cose lo stesso campionissimo spagnolo che quest’anno è passato dalla Honda alla Ducati (un po’ come farà dal 2025 Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari…) in una intervista durante un evento promozionale a Giacarta:

“Abbiamo visto che Franco era completamente privo di sensi nella via di fuga. Era in una posizione piuttosto strana, con la testa rivolta verso l’alto. Io e Alex ci siamo fermati subito, lasciando le moto a terra e siamo corsi da Franco per metterlo in posizione laterale, perché, se sei incosciente e guardi in alto è pericoloso, non potendo respirare bene. Lo abbiamo girato, gli abbiamo aperto la tuta e la visiera del casco e abbiamo aspettato i soccorsi. Quando i medici sono arrivati, siamo tornati nel box. In pista siamo avversari, ma anche colleghi e vogliamo il meglio per tutti i nostri avversari”.

