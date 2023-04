MotoGP, Martin: "Ho dato tutto, ho sofferto un po'"

Lo spagnolo della Ducati Pramac ha chiuso terzo nella Sprint dopo un gran duello con l'Aprilia di Espargaró.

15-04-2023 23:37

La sua esplosività nei primi giri, come già si era visto nella Sprint di Portimao, ha premiato ancora una volta Jorge Martin. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac ha infatti chiuso la gara corta al terzo posto dopo un bel duello con l’Aprilia di Aleix Espargaró. Martin ne ha parlato così: “Ho dato tutto, dovete credermi. Non riuscivo più a respirare negli ultimi tre-quattro giri. Non avevo più aria nei polmoni”.

Martin ha aggiunto: “Mantenere il ritmo fino alla fine è stato davvero difficile, ma sono riuscito a restare calmo. Sapevo che Aleix era veloce, quindi ho cercato di chiudere gli spazi e ho usato la mia esperienza. Spero che domani andrà meglio, oggi ho sofferto un po’. Ci sarà bisogno di fare una bella cena stasera per recuperare le energie domani”.