MotoGP, Misano: Valentino Rossi si appresta a salutare i tifosi

Dopo aver già salutato ed essere stato omaggiato ai tifosi una prima volta lo scorso 19 settembre nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sul circuito di Misano Adriatico, Valentino Rossi domenica prossima, 24 ottobre, tornerà sullo stesso tracciato per disputare il Gran Premio dell’Emilia-Romagna, terzultima gara del mondiale classe MotoGP 2021.

C’è da scommettere che i saluti reciproci saranno ancora più calorosi e commoventi rispetto a quelli di un mese fa, dato che a fine stagione il Dottore, dopo una carriera venticinquennale nel motomondiale, appenderà il casco al chiodo, ma solo momentaneamente, poiché dall’anno prossimo lo indosserà di nuovo per passare dalle due alle quattro ruote.

“È stato bello avere queste due settimane senza gare, perché abbiamo avuto momenti intensi, incluso il viaggio negli Stati Uniti, dove c’è stata una gara davvero molto impegnativa – ha detto Rossi sul sito ufficiale della Yamaha Petronas, il suo team -. Durante questo periodo mi sono allenato duramente a casa per assicurarmi di poter affrontare le ultime tre gare di questa stagione nelle migliori condizioni fisiche. Questa seconda gara di Misano sarà più dura della prima perché probabilmente ci saranno temperature più fresche rispetto a un mese fa. Dobbiamo lavorare per dare il massimo, cercare di essere un po’ più veloci delle ultime gare e mettere a punto gli assetti per essere più competitivi. La precedente gara di Misano è stata già un momento davvero emozionante per me e, naturalmente, questa sarà una gara speciale in casa e spero davvero che i tifosi italiani possano divertirsi“.

Ricordiamo che Rossi, nove volte campione del mondo delle quali sette nella classe regina, ma l’ultima nel 2009, quest’anno è malinconicamente ventunesimo nella classifica iridata con soli 29 punti e il suo miglior risultato è stato un ottavo posto nel Gran Premio d’Austria sul Red Bull Ring di Spielberg.

