MotoGp Montmelò: quinta pole consecutiva di Quartararo, Rossi c'è

Weekend di motori a Barcellona e seconda giornata di prove a Montmelò per il GP Catalogna, il settimo GP della stagione.

Le qualifiche di oggi, sabato 5 giugno, confermano il duello Yamaha Ducati.

Nessuna sorpresa, la pole va sempre a Fabio Quartararo. Il leder del campionato con la sua Yamaha conferma l’ottimo momento e si è preso il primo piazzamento (con 1’38”853) anche a Barcellona e ottiene la quinta pole consecutiva dell’anno.

Si tratta del primo pilota Yamaha con 5 pole consecutive dal 2010, l’ultimo a farlo era stato Lorenzo.

Jack Miller si piazza invece secondo ed è anche protagonista anche di una caduta, fortunatamente senza conseguenze, terzo Johan Zarco.

Nonostante una caduta nei primi minuti per Rossi, il pilota di Tavullia, riuscito a tornare ai box per recuperare la seconda fila, fino alla fine ci prova e chiude undicesimo.

Sfida aperta in seconda fila con la Ktm di Oliveria con Morbidelli che fa bene ed è veloce per tutta la sessione ma alla fine si deve far andare il suo quinto piazzamento.

Sesta posizione per Maverick Viñales, seguito dall’Aprilia di Aleix Espargaro e da Brad Binder. Un po’ di delusione per Bagnaia, alla fine solo nono davanti a Mir.

Nulla da fare per la Honda di Marc Marquez che per soli 11 centesimi viene estromesso dalla Q2 dal compagno di scuderia Pol Espargarò.

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1’38.853

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 352.9 1’38.890 0.037 / 0.037

3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 350.6 1’39.049 0.196 / 0.159

4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 347.2 1’39.099 0.246 / 0.050

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 337.5 1’39.109 0.256 / 0.010

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 343.9 1’39.157 0.304 / 0.048

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 347.2 1’39.218 0.365 / 0.061

8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 347.2 1’39.343 0.490 / 0.125

9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 348.3 1’39.359 0.506 / 0.016

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.9 1’39.431 0.578 / 0.072

11 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 343.9 1’39.605 0.752 / 0.174

12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 348.3 1’41.791 2.938 / 2.186

OMNISPORT | 05-06-2021 14:59