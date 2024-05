MotoGp Mugello libere: Vinales miglior tempo fp1 su Quartararo e Morbidelli. Bagnaia, Martin e Bagnaia nascosti

Prime libere del Gran Premio d'Italia al Mugello di MotoGP con l'Aprilia di Vinales miglior tempo nelle fp1 davanti a Quatararo e Morbidelli. Più indietro Martin, Bagnaia e Marc Marquez

Nè Bagnaia, nè Martin, nè Marc Marquez. Mentre i big stanno a guardare è Maverick Vinales a griffare le prime prove libere del Gran Premio d’Italia al Mugello, settima prova del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo dell’Aprilia ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Fabio Quartararo in continuo progresso con la sua Yamaha e la prima Ducati, la Pramac di Franco Morbidelli. Indietro i più attesi protagonisti della classifica piloti. Alle 15 il secondo turno di prove che sarà valido come pre qualifiche.

MotoGP Mugello, Vinales parte forte: ok Quartararo, video caduta di Acosta

Come a Barcellona due settimane fa parte col piede giusto l’Aprilia. Stavolta è Maverick Vinales a far segnare il giro più veloce e il miglior tempo nelle prime prove libere del Gran Premio d’Italia. Al Mugello lo spagnolo ha girato forte in 1:46.140 rifilando quasi due decimi a Fabio Quartararo. L’ex campione del mondo però appare sempre più in crescita con la Yamaha che sembra migliorata da inizio stagione al contrario della Honda.

Terzo tempo a quasi 3 decimi per Franco Morbidelli con la prima Ducati del lotto, la Pramac. Quarto tempo per Pedro Acosta con la Ktm. Il rookie spagnolo è caduto nel finale ma senza conseguenze.

MotoGp fp1 Mugello: Bagnaia, Martin e Marc Marquez si nascondono

I tre tenori per il momento stanno a guardare. O meglio hanno lavorato cercando il miglior assetto in vista delle pre qualifiche e del passo gara. Quinto tempo per il leader del Mondiale, Jorge Martin che nelle immagini dal suo box si è dimostrato piuttosto deluso e anche un po’ irritato dal comportamento della sua Ducati. Alle spalle di Martinator, col sesto tempo c’è Marc Marquez mentre per trovare il campione del mondo, Pecco Bagnaia bisogna scendere fino al 9° posto.

Nel mezzo Aleix Espargaro e Alex Rins. Chiude la top ten Alex Marquez. Più staccati Bezzecchi, 13° e Di Giannantonio 16° con le Ducati VR46. Nel fondo della classifica Luca Marini con la Honda.

MotoGP Italia, i tempi delle fp1

MotoGP, ufficiale: il GP India salta, come cambia il calendario