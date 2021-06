Motogp, Oliveira vince a Barcellona! Pericolo Quartararo, cade Rossi

Bellissimo Gran Premio sulla pista di Barcellona, settimo atto del Motomondiale 2021. A prendersi la vittoria è Miguel Oliveira in KTM, davanti a Quartararo (2°) e Zarco (3°). Tuttavia il centauro della Yamaha è stato penalizzato di 3 secondi per aver tagliato la prima curva a seguito di un errore si ritrova giù dal podio, tra l’altro col brivido perchè, a due giri dal termine, gli si è aperta completamente la tuta lasciandolo a petto nudo, una situazione pericolosissima in caso di scivolata. Jack MIller in Ducati dunque si classifica 3°.

Per il portoghese Oliveira si tratta del 4° podio in top-class, ossia le 3 vittorie ( oggi dopo Stiria e Portogallo 2020) ed il 2° posto al Mugello una settimana fa. Per quanto riguarda Zarco, si tratta dell’11° podio in top-class (4° quest’anno) eguaglia Gary Hocking, Andrea Iannone, Teuvo Lansivuoril, Franco uncini, Remo Venturi al 50° posto di tutti i tempi (top-class).

Dunque Quartararo viene retrocesso al 4° posto a causa dei 3” di penalità, 5° Joan Mir in Suzuki, in lotta per il podio ma letteralmente sverniciato dalla potenza del Desmomotore Ducati di Zarco e Miller. 6° un discreto Maverick Vinales, sempre troppo anonimo però per essere davvero in lotta. 7° l’altro ducatista Pecco Bagnaia, che nonostante la potenza del motore non è protagonista di una grande gara. 8° Binder, poi Franco Morbidelli in Petronas (9°) e Bastianini a chiudere la Top-10.

A terra entrambe le Honda ufficiali di Espargarò e Marquez, cade anche Valentino Rossi nel finale alla curva 10.

Attualmente Quartararo sempre leader del Mondiale con 118 punti, a +17 su Zarco. A 28 punti Miller, a 30 Pecco Bagnaia.

La classifica dei primi 10 oggi al traguardo:

1 M. OLIVEIRA 40:21.749

2 J. ZARCO +0.175

3 J. MILLER. +1.990

4 F. QUARTARARO +1.815 (+ 3” penalità)

5 J. MIR. +5.325

6 M. VIÑALES +6.281

7 F. BAGNAIA +8.175

8 B. BINDER +8.378

9 F. MORBIDELLI +15.652

10 E. BASTIANINI +19.297

OMNISPORT | 06-06-2021 13:50