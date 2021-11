MotoGP: per Marc Marquez nuovo controllo a Natale

19-11-2021 20:19

Il sito ufficiale del motomondiale motogp.com ha intervistato il grande capo della Honda Repsol Alberto Puig che ha aggiornato sulle condizioni di Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo, sei della MotoGP, ha dovuto saltare i due ultimi Gran Premi stagionali a Portimao e a Valencia e i test di Jerez de la Frontera a causa della diplopia, di cui aveva già sofferto nel 2011 e che è riemersa dopo una caduta in allenamento prima del Gran Premio dell’Algarve,

“L’importante è come sta lui – ha detto Puig -. E sta più o meno come avevamo già detto. Ha bisogno di un po’ di tempo per riposare, riprendersi e vedere se tutta questa zona intorno all’occhio si sta gonfiando, scende e si calma. Poi vedremo. Intanto verso Natale faremo un altro controllo con il medico e vedremo com’è la situazione. Poi probabilmente prenderemo decisioni in base a quali saranno le sue condizioni. Certo, non è contento di non essere qui (ai test di Jerez, dove Puig è stato intervistato, ndr). Allo stesso tempo, capisce che ciò di cui ha bisogno ora è riposare e avere pazienza, questa è la situazione”.

OMNISPORT