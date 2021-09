MotoGP, Quartararo: "Il nostro passo per domani è forte"

Queste le parole del francese della Yamaha ufficiale Fabio Quartararo, leader del mondiale MotoGP e terzo nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sul circuito di Misano Adriatico: “Battere la Ducati su giro secco è impossibile. Per quello ci siamo concentrati sul passo. Non ricordo altre qualifiche con così tanto rosso davanti. Noi ci proviamo, diamo tutto. Alla prima curva ho visto che però spingendo così tanto non funzionava. Il nostro passo però è veramente forte. Questa è la cosa più importante per domani”.

OMNISPORT | 18-09-2021 15:52