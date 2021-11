MotoGp, Quartararo senza freni: "Voglio il titolo Costruttori”

03-11-2021 14:45

Insaziabile, ancora con la voglia di dire la sua e vincere tutto il possibile. Nonostante abbia meritatamente vinto il titolo di campione del mondo, Fabio Quartararo vuole vincere anche il titolo costruttori.

Sul tracciato delle Algarve ad aprile in occasione del terzo atto della stagione 2021, El Diablo fu semplicemente irresistibile e vinse per distacco dopo aver piegato la concorrenza di Alex Rins, caduto nel tentativo di rimanere a contatto con il pilota della Yamaha. A distanza di qualche mese, il francese torna sulla stessa pista da campione del mondo e il suo obiettivo non è certo quello di rallentare.

L’obiettivo, infatti, è vincere il titolo Costruttori e quello riservato ai team. In classifica costruttori la Yamaha paga 12 punti alla Ducati, perciò anche ottenere due vittorie a Portimao e a Valencia potrebbe non bastare al transalpino qualora una Ducati chiudesse al secondo posto in entrambe le occasioni.

“Ora che non devo più pensare alla classifica posso tornare alla mentalità che avevamo quando siamo venuti qui all’inizio dell’anno – le parole di Quartararo – il nostro obiettivo è quello di confermarci davanti a tutti a Portimao, perché abbiamo ancora il titolo Costruttori e quello riservato ai team per cui lottare. Lo scorso aprile a livello di passo eravamo velocissimi, quindi sono molto curioso di vedere cosa possiamo fare questo fine settimana”.

