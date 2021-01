MotoGp, Razali: "Per Rossi abbiamo fatto un'eccezione"

Razlan Razali, manager del team Yamaha Petronas, in un’intervista sul sito Gpone.com ha spiegato la scelta di Valentino Rossi: “Per lui abbiamo fatto un’eccezione. Un pilota come lui meritava di continuare la sua carriera, specialmente dopo una stagione vissuta in mezzo alla pandemia”.

Il “Dottore” non è più alle prime armi, ma è sempre un campione: “Yamaha ci ha parlato di Valentino a fine 2019. Noi siamo sempre alla ricerca di giovani, come è successo con Fabio Quartararo. Ma avere Valentino è una questione diversa, perché per noi nel 2021 sarà fondamentale avere stabilità e prestazioni. E’ importante per la continuità della squadra. Correrà con Franco (Morbidelli, ndr) e sarà un anno davvero eccitante. In uno scenario normale, avremmo forse preso un pilota dalla Moto2, ma visto quanto stava accadendo, questo avrebbe significato avere un pilota con pochi test a inizio stagione – ha spiegato ancora Razali – Abbiamo preso questa decisione con Valentino perché conosce la moto, è molto esperto. Poi c’è anche da considerare la sfida rappresentata dal fatto di scoprire assieme dove si possa arrivare con lui alla guida”.

