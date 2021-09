MotoGp: "Rossi è cambiato". Dovizioso svela retroscena su Valentino

Un dream team purtroppo con le polveri bagnate. Domenica scorsa sul circuito di Misano intitolato all’indimenticato Marco Simoncelli hanno corso per la prima volta insieme, compagni di team, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Le varie vicissitudini di questa stagione in casa Yamaha hanno portato i due piloti italiani più vincenti negli ultimi anni in MotoGp a correre insieme. Ed è proprio il Dovi, rientrante nel Motomondiale, a svelare un retroscena interessante sul Rossi vissuto da vicino, nello stesso box: “Vale è cambiato” ha detto il forlivese.

Dovizioso: rientro non facile con la Yamaha

Si era preso un anno sabbatico, poi i test con l’Aprilia per tenersi in allenamento e, chissà, tornare con la moto di Noale nel 2022, magari anche prima con qualche wild card. Poi l’orizzonte per Andrea Dovizioso è cambiato di botto, dalla sera alla mattina, o quasi. La rottura di Vinales con Yamaha, la promozione di Morbidelli nel team ufficiale con Quartararo, e quindi lo “swap” con lo stesso Maverick che è salito in sella all’Aprilia mentre il team Petronas ha richiamato proprio il Dovi.

Non è stata facile Misano per Dovizioso. Il forlivense ha chiuso al 21° posto il GP di San Marino al termine di un weekend difficile passato a raccogliere dati e cercare confidenza con la Yamaha dopo un anno di inattività. Ma già nei test le sensazioni sembrano migliorate: “Il mio feeling con la moto è migliorato. Sono riuscito a guidare in modo più aggressivo. È bello quando riesci a sentire che c’è ancora del margine in base a come guidi. La Yamaha è la moto che meno s’addice al mio stile”.

Dovizioso: “Rossi è cambiato, non si arrabbia più”

La vicinanza di box con Valentino Rossi offre il fianco per chiedere al Dovi qualche retroscena sul Dottore visto da vicino, lui che comunque lo conosce bene dopo tantissimi anni di MotoGP vissuti in giro per le piste di tutto il mondo. Dovizioso un po’ stupisce nella sua ammissione: “Mi fa strapiacere correre con lui, anche se vedi che non è più arrabbiato quando non arrivavano i risultati. È un Vale un po’ diverso da quello che abbiamo conosciuto”. ha detto il forlivese alla Gazzetta dello Sport.

Rossi soddisfatto dei test di Misano

Anche Valentino Rossi si è detto contento dei riscontri ottenuti con i test di Misano successivi alla gara di domenica scorsa dove il suo pubblico gli ha tributato un grande omaggio nonostante il 17° posto in gara. “Sono stato abbastanza veloce, è andata meglio del week end scorso – dice Vale alla Gazzetta – non avevo tante cose da provare, ma in frenata e ingresso curva sento più feeling. Ho lavorato sul bilanciamento della moto e non è andata male: proseguirò su questa strada con il mio staff”.

SPORTEVAI | 22-09-2021 10:30