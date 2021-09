MotoGp, Rossi tra presente e futuro: rivelazione dell'amico fraterno

Mentre Valentino Rossi si gode il week end libero da impegni in pista con una giornata a Mirabilandia in compagnia dei piloti dell’Academy VR46 e soprattutto della sua compagna Francesca Sofia Novello che presto lo renderà padre, non si placano gli echi della decisione del suo ritiro a fine stagione dalla MotoGP. Seppur nell’aria la notizia ha sorpreso tanti, le stesse persone che fanno parte del suo entourage, i suoi amici fraterni. Non solo Uccio Salucci ma anche Albi Tebaldi che in un’intervista ha parlato della scelta di Vale e del futuro che lo aspetta.

Addio Valentino Rossi, il retroscena svelato

“La decisione di ritirarsi ci ha spezzato il cuore” ha detto Alberto Tebaldi, per tutti Albi, in un’intervista a Speedweek.com. Uno degli amici storici di Valentino, che al pari di Alessio Salucci, fa parte dell’entourage del Dottore, ha svelato un retroscena sull’addio di Vale: “Le altre volte ci ha sempre resi partecipi delle sue scelte e delle sue riflessioni, questa volta è andata diversamente. Ha deciso lui, una scelta personale, che sono sicuro, è stata difficile da prendere”.

Rossi e il ritiro dalla MotoGP: “Difficile essere competitivi”

La riflessione di Tabaldi si sofferma anche sui motivi del ritiro e sulle recenti prestazioni al di sotto delle aspettative e del glorioso recente passato di Rossi. “Sono sicuro che i risultati non rispecchino il suo vero potenziale ma la MotoGP di oggi è molto competitiva, i valori sono tutti ravvicinati, tutto deve essere perfetto per andare bene”.

Rossi e il futuro: ecco cosa farà Valentino

Alberto Tebaldi allontana quasi il pensiero dell’ultima gara di Valentino Rossi in MotoGP, a Valencia, per la chiusura del Motomondiale 2021 e della grandissima carriera del Dottore: “Sono sicuro che sarà un week end particolare, sarà molto dura correre quella gara, per tutti”. E sul futuro di Rossi assicura: “Sono convinto che ci divertiremo anche il prossimo anno, Stiamo lavorando a tanti progetti e presto ne saprete di più, una cosa è certa, in qualsiasi cosa faremo mettere la stessa filosofia che ci ha insegnato Valentino, che tutto si può migliorare e risolvere per il meglio”.

SPORTEVAI | 04-09-2021 10:16