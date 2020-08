MotoGp, schianto choc: Valentino Rossi e Viñales salvi per miracolo

Incidente choc al nono giro del Gran Premio d’Austria, categoria MotoGp: Johan Zarco taglia la strada a Franco Morbidelli in curva 3, i due entrano in contatto e cadono, ma la moto del pilota Petronas va dritto senza pilota, ritorna in pista e sfiora alla curva successiva Valentino Rossi e Viñales, salvi per miracolo.

Impressionanti le immagini dello schianto: la moto di Morbidelli passa esattamente tra le due Yamaha ufficiali, sfiorandole entrambe. Gara immediatamente sospesa: per fortuna tutti i piloti sembrano illesi. Franco Morbidelli si è rialzato sulle sue gambe dopo l’incidente ed è stato poi sottoposto ad una tac.

La corsa è ripresa dopo venti minuti di stop.

OMNISPORT | 16-08-2020 14:36