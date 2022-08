MotoGP, Silverstone: Espargarò e l’Aprilia volano nelle FP3, Bagnaia 7°

06-08-2022 12:28

Si sono chiuse nel segno dell’Aprilia le terze libere del Gran Premio di Silverstone, una sessione questa che ha visto sia Aleix Espargarò (miglior tempo) che Maverick Vinales (5°) qualificarsi senza particolari affanni e dare ottimi responsi in vista delle qualifiche.

Assieme a loro può brindare per il passaggio diretto in Q2 la Ducati, casa che, tra Jorge Martin, Jack Miller e Johann Zarco, Francesco Bagnaia e Luca Marini, è riuscita a piazzare ben cinque suoi piloti in quella che sarà la fase calda delle qualifiche.

Anche Fabio Quartararo (Yamaha) e Joan Mir (Suzuki) hanno scongiurato il rischio del Q1 terminando rispettivamente sesto e ottavo, mentre non c’è stato nulla da fare per Enea Bastianini e Marco Bezzecchi che dovranno affrontare le qualifiche sin da principio.

Di seguito la classifica combinata delle tre sessioni di prove libere.

1. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

2. MARTIN Jorge (Ducati)

3. MILLER Jack (Ducati)

4. ZARCO Johann (Ducati)

5. VIÑALES Maverick (Aprilia)

6. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

7. BAGNAIA Francesco (Ducati)

8. MIR Joan (Suzuki)

9. MARINI Luca (Ducati)

10. RINS Alex (Suzuki)

11. BEZZECCHI Marco (Ducati)

12. BASTIANINI Enea (Ducati)

13. MORBIDELLI Franco (Yamaha)

14. OLIVEIRA Miguel (Ktm)

15. MARQUEZ Alex (Honda)

16. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati)

17. ESPARGARO’ Pol (Honda)

18. DOVIZIOSO Andrea (Yamaha)

19. BINDER Brad (Ktm)

20. NAKAGAMI Takaaki (Honda)

21. GARDNER Remy (Ktm)

22. BRADL Stefan (Honda)

23. FERNANDEZ Raul (Ktm)

24. BINDER Darryn (Yamaha)