MotoGp, test Lusail day 2: Bagnaia da record, Ducati ok anche con Bastianini. Marquez risale

MotoGp, la Ducati GP24 vola: Bagnaia da battere, Martin confuso, Marquez dietro ma non troppo. Scenari post test

Dopo i primi tre giorni di test ufficiali MotoGP a Sepang in Malesia è già possibile tracciare uno scenario dei valori in campo: la Ducati appare imprendibile per gli altri, Bagnaia e Martin si giocheranno il Mondiale ancora, Bastianini terzo incomodo. Marquez ha ancora bisogno di tempo