MotoGp, test Lusail day 1: Bagnaia e Martin, è subito duello. Impressionano Aprilia e Ktm, fatica Marquez

Pecco Bagnaia su Ducati Lenovo ha chiuso la prima giornata di test in Qatar col miglior tempo in 1:52.040 precedendo l’altra Ducati del Team Pramac di Jorge Martin di 220 millesimi. Alle spalle dei duellanti per il Mondiale 2023 hanno fatto bene sia l’Aprilia con Aleix Espargaró a 292 millesimi, sia la Ktm di Bran Binder.

Al quinto posto un’altra Ducati, quella del team Pertamina VR46 con un Fabio Di Giannantonio che sembra non aver patito il cambio di scuderia. Completano la top ten l’altra Aprilia di Maverick Vinales, la Ducati Gresini di Alex Marquez, la Ducati Lenovo di Bastianini, e poi Zarco e Quartararo con la Yamaha che oggi ha portato al debutto un nuovo scarico ed anche delle nuove pinne sul codone. .

Test MotoGP Qatar: Bezzecchi, Marc Marquez e Marini in difficoltà

Fuori dalla top ten, 11° Marco Bezzecchi, che così come ai test in Malesia continua a faticare con la MotoGP 2024. Ma chi continua a fare una grande fatica è Marc Marquez anche oggi lontano dai migliori, 16° a quasi un secondo da Bagnaia e mezzo secondo dal compagno e fratello, Alex. Male anche Luca Marini in sella alla Honda Factory del Team Repsol che ha chiuso 18esimo a 1.393s da Bagnaia.

MotoGP, Morbidelli assente ai test: “Ma sarò al via del Mondiale”

Ancora assente Franco Morbidelli. Il tester storico della Ducati, Michele Pirro ha girato con la Desmosedici del Pramac Racing in sostituzione del pilota caduto durante i test non ufficiali della Superbike a cui presero parte molti piloti della classe regina come allenamento in vista della ripresa della stagione. Ai microfoni di Sky, Morbidelli ha però voluto tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute e sulla sua presenza al via del Mondiale, sempre in Qatar nel week end dall’8 al 10 marzo: