MotoGp, tifosi contro Quartararo e senza speranze per i veterani

Miguel Oliveira si prende il primo posto al termine di un incredibile Gran premio della Catalogna e fa esplodere i tifosi lusitani. In pista succede un po’ di tutto. Secondo arriva Zarco, terzo Miller, sesto Quartararo penalizzato due volte. Bagnaia chiude settimo, Morbidelli nono. Out Rossi. Fabio Quartararo parte davanti a tutti, ma il suo avvio non è dei migliori e sui social i tifosi non ci stanno: “Che dolore i primi giri di Fabio Quartararo”. Chi invece parte alla grande è proprio il portoghese della KTM: “Grande avvio di Miguel Oliveira!”, scrive un tifoso.

L’impresa della KTM di Oliveira

Il Gp prosegue e, lasciatosi alle spalle la concorrenza, Quartararo si prende il secondo posto e mette nel mirino Oliveira: “Ora Fabio vola, attento Oliveira”, scrive un tifoso. Il duello tra il leader del motomondiale e il portoghese della KTM infiamma la seconda metà di gara con Oliveira che riesce a tenere testa al francese e a girare praticamente sempre al comando. Giusto un paio i giri al comando per la Yamaha numero 20. E la vittoria di Oliveira viene riconosciuta anche dai tifosi di Quartararo, che applaudono il portoghese: “Francamente Oliveira, ben fatto, bella vittoria“, “Che gara da Oliveira!!! Lavoro incredibile“.

L’incredibile gara con rischio di Quartararo

Nel finale Quartararo, infatti, è costretto a incassare il sorpasso di Zarco, anche e soprattutto, a causa della tuta che si rompe e lo lascia letteralmente a petto nudo. Appena prima del sorpasso un tifoso esalta troppo presto la gara del pilota Yamaha e scrive: “potrebbe già pensare al campionato, accontentandosi di un secondo posto che sarebbe importantissimo. Ma sono convinto che ci riproverà a passare Oliveira”, per vedersi poi costretto a rettificare: “Neanche il tempo di inviare che Fabio viene sverniciato da Zarco”.

Quartararo, che chiuderà sesto superato a causa di una doppia penalizzazione anche da Miller, da Mir e da Vinales, corre tutti gli ultimi giri con la tuta aperta (motivo della seconda penalizzazione di 3 secondi) e scatena i social. Tra i ironia e rabbia, c’è chi scrive: “Quartararo a petto nudo a 350 all’ora ‘na scena surreale“, e ancora: “Quartararo, ti sembra il momento di fare lo spogliarello?”, “Fabio Quartararo a.k.a. l’unico tizio che guida le moto MotoGP come un beach boy”. Ma c’è anche chi non accetta il rischio corso dal francese e posta: “Fabio Quartararo è un pazzo. Come guidi con il petto aperto? Gli steward avrebbero dovuto mostrargli la bandiera nera. È assolutamente irresponsabile“.

Marc Marquez e Rossi bocciati dai tifosi

Tra le tematiche calde del Gp di Catalogna anche le due cadute illustri in curva 10 di Marc Marquez e Valentino Rossi, che lasciano sconsolati i tifosi sui social. Per lo spagnolo, che era anche partito bene, c’è chi scrive: “Marquez mio, forse era troppo presto…”, “Gran peccato per Marquez”, un tifoso sottolinea: “Terza caduta consecutiva per Marquez. Prima volta della sua carriera” e un altro ironizza: “Marc Márquez firmerà un nuovo contratto la prossima stagione per testare l’asfalto dei circuiti prima delle gare”.

Commenti non molto lusinghieri nemmeno per il Dottore: “Praticamente Valentino è ultimo dei Piloti normali. Davanti a tre rookie ed a Nakagami che è scivolato e poi ripartito”, e al momento della caduta in tanti scrivono: “È la fine“, o anche:”Rossi molto probabilmente si ritirerà alla fine di quest’anno. Difficile vederlo fare i numeri ora”, “Voglio piangere, Vale no”. E non manca la nota polemica: “Rossi è ancora lì solo perché porta sponsor, TV e tifosi. Qualcuno lo diceva dire”.

SPORTEVAI | 06-06-2021 14:23