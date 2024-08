MotoGP, Valentino Rossi carica Bagnaia per il Gp d'Austria: "Vi spiego le differenze con Martin e chi vince il titolo"

Presente nel week end della MotoGP in Austria, Valentino Rossi ha fatto un'analisi accurata della sfida per il titolo tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin: "Sarà un testa a testa fino alla fine del campionato"

C’è anche lui rigorosamente a bordo pista a godersi lo spettacolo del MotoMondiale nel Gran Premio d’Austria. Valentino Rossi ha salutato con soddisfazione e orgoglio la vittoria di Bagnaia nella Sprint Race che ha permesso a Pecco di raggiungere a pari punti Jorge Martin in classifica del Mondiale piloti MotoGP. La presenza del Dottore al Red Bull Ring è stata ovviamente l’occasione per fare un check a 360° sulla stagione, sul Team VR46 e sulla sua Academy sforna talenti.

MotoGP, Rossi in Austria loda Bagnaia: “Non ha punti deboli”

Valentino Rossi presente in Austria per l’undicesima tappa del Motomondiale dopo la Sprint Race, vinta proprio dal suo amico e allievo Pecco Bagnaia, è stato ospite di Sky Sport MotoGP ed ha analizzato le peculiarità del due volte campione del mondo:

“Sotto pressione Pecco sta dando il massimo, riesce a tirare fuori quel pelo in più. Secondo me la forza di Bagnaia è questa: è aggressivo ma non è sporco, è pulito ma non è dolce. È il giusto mix tra la cattiveria, l’aggressività. È molto tranquillo, guida bene ed è incredibilmente veloce. Come avete detto voi è migliorato tanto su tutti i punti e al momento non ha un punto debole”

Valentino elogia anche Martin: “Ha superato la delusione Ducati”

Ma i complimenti da parte di Valentino Rossi non sono solo per i suoi piloti (Bagnaia è nato nella VR46 Drivers Academy). Parole di elogio il Dottore le ha anche per Jorge Martin che anche quest’anno si sta giocando alla grande le sue chance di vincere il Mondiale MotoGP e che proprio ieri ha dovuto lottare contro un piccolo infortunio “casalingo”: “Martin è un pilota velocissimo, sbaglia poco, il giro veloce ce l’ha, anche lui parte bene, sono queste le cose importanti in MotoGP. Nonostante Jorge l’anno prossimo non sarà in Ducati, dovrà cambiare squadra ed è rimasto deluso perché voleva la rossa, al ritorno dalle ferie è stato subito lì ed è riuscito a recuperargli punti.”

Rossi fa una previsione sulla sfida Mondiale Bagnaia-Martin

Impossibile per Valentino Rossi tirarsi indietro sul provare almeno a fare una previsione su quella che sarà la sfida mondiale tra Bagnaia e Martin ora che dopo la Sprint di ieri i due sono pari punti nella classifica piloti: “Abbiamo fatto tante gare e sono ancora a pari punti, quindi c’è molta possibilità che arrivino fino alla fine. Dipende dalle dinamiche. Ora la vedo proprio in parità. Anche da fuori loro due sono quelli che ora vanno un po’ di più, si vede anche a occhio”.