MotoGP, Zarco: "Peccato per la seconda piazza"

24-09-2022 10:59

Secondo posto a Motegi, in Giappone, 16° appuntamento del Mondiale MotoGP 2022, per la Ducati Pramac di Johann Zarco, che si ferma a due decimi dal poleman Marc Marquez.

Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

“Peccato per la seconda piazza, trovare un’altra pole position sarebbe stato entusiasmante, anche per la strategia che stiamo portando avanti, cioè tornare ai box per il cambio gomme. Nel primo tentativo ho avuto una piccola esitazione e non sono stato perfetto. Nel secondo, al contrario, ho avuto davanti un po’ di traffico, nel senso che Marc Marquez mi ha dato fastidio. Pure per questo non sorrido in pieno”.