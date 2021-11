Mourinho contro il commentatore norvegese: "Ma hai visto la partita?"

05-11-2021 08:24

Chi si aspettava una netta vittoria della Roma contro il Bodo/Glimt, soprattutto dopo lo storico 6-1 subito all’andata in Norvegia, è rimasto deluso. La compagine giallorossa infatti, nella quarta giornata della fase a gironi della Conference League non è riuscita ad andare oltre al 2-2 interno in rimonta contro gli uomini di Knutsen.

José Mourinho, nell’analizzare dopo il triplice fischio finale quanto successo nel corso dei 90’, ha voluto mettere in risalto anche il peso che hanno avuto alcune scelte dell’ arbitro Papapetrou .

Una cosa che ha fatto ai microfoni delle tv nostrane, ma anche a quelli delle emittenti norvegesi, tanto che ha avuto una piccola ‘discussione’ con Jan Age Fjortoft, ex giocatore di Middlesbrough, Eintracht e della Nazionale maggiore del suo Paese, e attuale commentatore per ‘Viaplay’.

Alla domanda su come potesse spiegare quanto visto in gara all’Olimpico, Mourinho ha risposto “ Guarda, l’arbitro dovrebbe dare spiegazioni, ma loro non parlano ”.

Quando gli è stato chiesto cosa avesse sbagliato il direttore di gara, il tecnico della Roma ha poi incalzato il suo intervistatore: “Hai visto la partita?”.

Fjortoft ha allora risposto che aveva visto la gara, ma che quello che voleva era il punto di vista di Mourinho, che quindi ha ribattuto chiedendo una risposta.

“Dimmi tu, no devi dirmi tu… Se c’era un rigore? Andiamo! Tu l’hai visto no? Secondo te c’era? Tu non l’hai visto”.

Quando Fjortoft ha poi spiegato che lui era solo un semplice reporter e che era seduto sugli spalti, Mou ha insistito per ricevere un suo punto di vista.

“No, dimmi cosa hai visto. Non l’hai visto sullo schermo? Non l’hai visto dopo la partita?”.

Fjortoft ha quindi chiesto a Mourinho se a suo dire l’arbitro ‘avesse portato via’ la partita alla Roma, e la risposta del tecnico lusitano è stata netta: “Certamente”.

Infine il commento sul Bodo/Glimt: “Sono una buona squadra ed hanno buoni giocatori. Hanno tirato due volte ed hanno fatto due gol. E’ finita 2-2. C’erano due rigori e abbiamo avuto quattro o cinque occasioni per segnare”.

Fjortoft, nel mostrare su Twitter il video pubblicato dalla sua emittente, ha commentato l’accaduto: “Ho solo avuto una piccola ‘discussione’ con Mourinho dopo la partita… voleva che analizzassi l’arbitro. Gli ho detto che il suo punto di vista era più importante”.

OMNISPORT