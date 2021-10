Mourinho: "Dopo la c...ta in Norvegia difficile giocare"

24-10-2021 21:04

Il tecnico della Roma José Mourinho a Dazn ha parlato dopo lo 0-0 contro il Napoli all’Olimpico. “Per me è stata una grande partita, è finita 0-0 ma avrebbe potuto vincere chiunque. E’ stata una sfida intensa nella quale tutti sono rimasti concentrati. In fase difensiva stiamo migliorando, Veretout e Cristante coprono con le diagonali e Zaniolo e Mkhitaryan sono stati bravi a bloccare gli spazi interni”.

Sulla sua espulsione: “Non l’ho capita. Non ero d’accordo con una decisione dell’arbitro, ma non gli ho detto nulla di male. E’ un evento unico che siano stati cacciati due allenatori, ma alla fine credo che l’arbitro abbia fatto un buon lavoro”.

Sul brutto ko in Norvegia: “Quando si fa una c…ta grossa come la nostra, la partita successiva diventa molto difficile. E già giocare contro il Napoli non è mai semplice a prescindere, per questo sono soddisfatto della gara. I cinque in tribuna? Sono cose che rimangono nello spogliatoio, messaggio che devono arrivare alla squadra e che ho voluto mandare portandomi una panchina piena di giovani. La partita in Norvegia per me rimane nella storia: conto di recuperarli, ma per me è difficile perdonarli”.

