Mourinho parla dopo Bologna-Roma, imbarazzante fuorionda su Sky: Nosotti stronca Mangiante, poi si scusa

La domanda di Angelo Mangiante a José Mourinho, preceduta da tanti elogi, è stata commentata aspramente in diretta da Marco Nosotti: bufera social e inevitabili scuse.

18-12-2023 13:56

Ci fossero quei mascalzoni di ‘Striscia la Notizia’ manderebbero subito in onda il mitico stacchetto col direttore Emilio Fede che sbotta e inveisce: “Che figura di m…”. In effetti non è stata una bella figura quella fatta da uno dei volti più noti ed esperti di Sky, il giornalista Marco Nosotti, durante la conferenza stampa post partita di Bologna-Roma. Ma sono arrivate le scuse, insieme all’abbraccio per il destinatario di un commento decisamente colorito, il collega Angelo Mangiante. Commento andato in onda a causa di un microfono lasciato maldestramente aperto.

La domanda di Mangiante a Mourinho e il fuorionda Sky

Tutto è successo, appunto, subito dopo il match di campionato vinto 2-0 dal Bologna di Motta sulla Roma di Mourinho. Durante la conferenza stampa l’inviato Sky al seguito dei giallorossi, Mangiante, ha posto una domanda al tecnico portoghese preceduta da un ampio cappello introduttivo, contenente una serie di elogi al lavoro dello Special One. Nosotti, presente in studio, ha commentato così la domanda:

Non ha bisogno di queste leccate di c…

E in onda, proprio a causa di quel microfono lasciato aperto, s’è sentito tutto. Ma proprio tutto.

Il commento di Nosotti subito virale: scoppia la bufera

Quello che doveva essere un fuorionda, insomma, s’è trasformato in una gaffe diventata immediatamente virale sui social. “Hai sentito il fuori onda della redazione di Sky che ti prendeva in giro per la modalità della domanda fatta?”, chiede un utente sul profilo X di Mangiante. “Vai a sentire cosa dice Nosotti!”, rincara la dose un altro follower. “Certo che si vogliono tanto bene a Sky”, un altro commento. E poi tanti altri, francamente non riportabili.

Il messaggio social di Nosotti con le scuse a Mangiante