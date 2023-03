Mourinho: "Roma top club anche senza vittorie"

Il tecnico portoghese ha parlato della sua esperienza in giallorosso e del rapporto speciale che ha con i tifosi.

José Mourinho e la Roma. Un rapporto che va avanti da ormai quasi due anni e che potrebbe proseguire nella prossima stagione. Durante il dialogo con il cardinale Jose Tolentino de Mendonca nell’aula Magna della Pontificia Università Gregoriana, il tecnico portoghese ha detto: “Dal punto di vista sociale la gente ha bisogno di un riferimento, che non sono io ma il nostro club. Questa empatia, questo senso di ‘vinciamo e siamo felici, perdiamo e siamo tristi ma siamo insieme’ è un po’ come nelle famiglie”.

Mourinho ha poi definito top club la sua Roma: “Il modo più facile per definire un grande club è dire ‘vince tanto e quindi è un top club’. Ma ci sono grandi società che non hanno mai vinto e sono grandi dal punto di visto sociale e affettivo. La Roma ha questa bellezza, che è ancora più bella quando la comunicazione locale cerca di dividere. Sono io che ringrazio i tifosi per quello che mi hanno dato in tutto questo tempo”.