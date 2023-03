La Procura Federale, a seguito delle dichiarazioni ai media dello Special One (squalificato 2 turni), ha aperto un'inchiesta sull'episodio che ha portato alla sua espulsione

02-03-2023 12:02

“La Procura Federale, a seguito delle dichiarazioni ai media di Josè Mourinho, ha aperto un’inchiesta sull’episodio che ha portato all’espulsione dell’allenatore della Roma nel corso della gara contro la Cremonese“.

E’ quanto comunicato ieri, mercoledì 1° marzo, all’Ansa da fonti stesse della Procura della Figc e che porterà, inevitabilmente a ulteriori approfondimenti su quanto accaduto in campo e “nella pancia” dello stadio “Giovanni Zini”.

Cremonese-Roma: la Procura convocherà sia Mourinho che il quarto uomo Serra

Da quanto trapela, invece, dall’Aia (l’Associazione Italiana Arbitri): “A breve saranno ascoltati il tecnico giallorosso ed il quarto ufficiale della gara Marco Serra. Non esiste l’audio del quarto uomo nel dialogo con Mourinho durante la partita“, poi vinta dai grigiorossi per 2-1. Esistono, invero, dei retroscena, raccontati sul Corriere dello Sport dal direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni. Proprio in merito a ciò, viene resa nota un’importante specifica:

“Il quarto uomo, solitamente, non viene registrato perché la sua voce e i rumori di fondo interferirebbero con l’audio dell’arbitro e degli uomini alla Var. La registrazione avviene solo nel caso in cui il quarto uomo spinga il pulsante e attivi il meccanismo, ma ieri sera questo non è avvenuto”.

Cremonese-Roma: due turni di squalifica per Mourinho

Nel frattempo, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha comminato due giornate di qualifica a José Mourinho più diecimila euro di multa. La motivazione sta proprio nei modi della contestazione, definita “veemente e reiterata rispetto a una decisione arbitrale” oltre ad avere “rivolto espressioni ed illazioni gravemente offensive al quarto uomo Serra” dopo essere entrato, pur autorizzato, nello spogliatoio del direttore di gara.