Oggi sarà sentito dalla Procura federale dopo l’inchiesta aperta dalla Figc e darà la sua testimonianza ma è davvero un momento difficile per Josè Mourinho. Il Giudice Sportivo lo ha squalificato per due turni dopo il rosso rimediato con la Cremonese (la Roma presenterà ricorso) e mentre circola il virgolettato del suo faccia a faccia con il IV uomo Serra arrivano altre accuse per il portoghese da parte dei cugini della Lazio che rimproverano il suo comportamento anti-sportivo.

Sui social imperversa un video in cui si vede distintamente il quarto uomo Serra dire a Mourinho «fatti i ca… tuoi. Ti prendono tutti per il cu… vai a casa». Frase che ha fatto imbestialire il tecnico, che è andato a chiedere conto delle sue parole a Serra nello spogliatoio degli arbitri. E lì, racconta Zazzaroni sul Corriere dello sport, si è consumato il secondo atto della questione.

“La ricostruzione, fedelissima: dopo il ko con la Cremonese Mourinho aveva bussato alla porta dello spogliatoio dell’arbitro ed era stato fatto entrare. All’interno c’erano gli assistenti di Piccinini, un ispettore federale e dopo pochi istanti si sono aggiunti Vito Scala e un paio di collaboratori della Cremonese. A voce alta, per farsi sentire da tutti, José si era sfogato”.

“«Se hai le pa…, se sei un uomo ripeti quello che mi hai detto in campo, poi mi devi chiedere scusa e la cosa finisce qui». «Scusa di che?» è stata la risposta «io non devo chieder scusa a nessuno, io non ho detto niente». A questo punto José è sbottato urlandogli più volte «bugiardo. Sei un uomo di m…… Vergogna. Evito di pensare che sei di Torino e domenica non mi vuoi in panchina contro la Juve». Invece di spingerlo a farla finita, Serra ha concluso così: «Ecco, questa me l’aspettavo, sapevo che ti saresti inventato questa storia»”.

Ma per lo Special One non finisce qui. Il tecnico giallorosso domenica era a Trigoria, dove insieme a qualche giocatore della prima squadra ha seguito il derby Under 14 fra Roma e Lazio, vinto dai giallorossi. Come riporta il Messaggero Mourinho non si sarebbe limitato ad osservare la partita: avrebbe prima fischiato un giovane giocatore biancoceleste, Alexandru Milou, quando quest’ultimo si è ritrovato a calciare un rigore (realizzato). Poi, con la Roma avanti 2-1, avrebbe suggerito ai baby giallorossi di perdere tempo cadendo a terra e fingendo dei crampi, tanto da — sempre secondo la ricostruzione — meritarsi i rimproveri di Tobia Assumma, l’allenatore della Lazio: «No mister, così non si fa», sarebbero state le parole di quest’ultimo.