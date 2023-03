Come volevasi dimostrare, il Giudice Sportivo ha inflitto a José Mourinho una squalifica pari a due giornate dopo i fatti che hanno occupato e sovrastato la cronaca di una partita intensa, molto tesa e a tratti imprevedibile e non solo per il risultato finale.

Il tecnico della Roma, destinatario di un rosso durante la sfida di ieri contro la Cremonese, non sarà al suo posto domenica prossima per il match casalingo contro la Juve e salterà anche la successiva gara all’Olimpico di domenica 12 marzo con il Sassuolo. Tutto previsto, tutto come da valutazione date le premesse e quanto consumatosi in campo.

Per citare il comunicato ufficiale e quanto deciso, sulla base del referto, su Mourinho (che ha ricevuto anche una multa di 10mila euro), il tecnico giallorosso è stato squalificato

Come annunciato, la Roma presenterà ricorso contro questa decisione che mette fuori il lusitano per due partite consecutive di rilevanza cruciale, nel cammino del campionato. Una decisione, quella di Mastrandrea quasi ovvia, ma che non chiude così la questione.

La nottataccia trascorsa è stata attraversata da un episodio che non può essere cancellato, né ridotto a mera lite per cose di campo se quel che ha detto ai microfoni Mou è vero.

Lo scontro tra il tecnico portoghese e il quarto uomo Serra andato in scena allo Zini è finito sui tavoli della Procura federale, che ha aperto un’inchiesta inevitabile, giusta.

Come ampiamente sottolineato, l’allenatore portoghese è stato espulso all’inizio del secondo tempo della sfida di ieri sera persa contro la Cremonese allo stadio Zini dall’arbitro Piccinini che gli ha mostrato il cartellino rosso per delle frasi rivolte al quarto uomo Serra.

Mourinho ha dato sfogo al suo repertorio, definito “emotivo”, per indicare una responsabilità di Serra che l’allenatore giallorosso ha ribadito anche al momento di ricostruire l’accaduto ai media. Le sue urla in cui ripeteva “è lui, è lui” avevano un senso, una ragione, un presupposto.

Al termine della partita, in un intervento che ha già uno spazio speciale tra le dichiarazioni top del tecnico portoghese ha puntato il dito contro Serra:

“L’atteggiamento del quarto uomo è stato inqualificabile, mi ha mancato di rispetto. Valuterò se fare qualcosa dal punto di vista legale. Non voglio dire che cosa mi ha detto, mi sarebbe piaciuto se ci fosse stata una registrazione audio. Dico solo che io sono un emotivo, ma non un pazzo. Per avere avuto una reazione del genere vuol dire che è successo qualcosa. Il quarto uomo ha richiamato Piccinini ma non ha avuto il coraggio di dirgli ciò che mi aveva detto e come mi aveva trattato”.

L’affondo è giunto poi subito dopo, quando ha toccato la possibilità della squalifica annunciata e la sua assenza in uno scontro centrale da calendario:

4th referee Marco Serra: “Everyone’s taking the piss out of you. Go home, go home.”

José Mourinho: “I need to know if we can take legal action. He won’t have the honesty to say what he told me and how he treated me. It was unjustifiable.”pic.twitter.com/SvBv3e2WN7

— IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) March 1, 2023