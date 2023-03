Un video mostra il labiale dell’assistente arbitrale, che avrebbe pronunciato parole di scherno nei confronti dell’allenatore della Roma dopo l’espulsione. La Figc apre un’inchiesta

01-03-2023 11:54

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

In casa della Cremonese la Roma ha incassato la sesta sconfitta in campionato che l’ha fatta scivolare fuori dalla zona Champions League. In casa giallorossa, però, tiene banco l’espulsione di José Mourinho, avvenuta dopo uno scontro verbale con il quarto uomo Marco Serra: un video svela cosa avrebbe detto quest’ultimo allo Special One, infuriato a fine gara.

Cremonese-Roma, l’espulsione di Mourinho

José Mourinho è stato espulso al primo minuto del secondo tempo di Cremonese-Roma al termine di un battibecco con il quarto uomo Marco Serra. L’episodio scaturisce da un fallo non fischiato dall’arbitro Piccinini al difensore giallorosso Kumbulla: Mourinho protesta col quarto uomo, che gli dice qualcosa e poi richiama l’attenzione del direttore di gara, il quale espelle immediatamente l’allenatore della Roma.

Roma, cosa ha detto il quarto uomo Serra a Mourinho

Ma cosa si sono detti Mourinho e Serra? Secondo una ricostruzione del Corriere dello Sport pare che Mourinho sia scattato dalla panchina dopo che il quarto uomo, in risposta alla sua protesta, lo abbia zittito con un “fatti i c… tuoi”. Frase che Mou ripete, incredulo, a sua volta: da lì inizia il botta e risposta tra i due che si conclude con il richiamo di Piccinini da parte di Serra e il cartellino rosso per lo Special One.

Più grave, però, quello che accade dopo: da un video diffuso su web si vede Serra dire altro a Mourinho mentre questi protesta e ritarda l’uscita dal campo. Il labiale del quarto uomo pare chiaro: “Ti prendono tutti per il c… Vai a casa, vai a casa”, le parole di Serra a Mourinho.

Indagine Figc sulla lite Serra-Mourinho

Di sicuro Mourinho è apparso scioccato dalle parole di Serra nel post gara. “Io sono un tipo emotivo ma non certo pazzo – ha dichiarato il tecnico della Roma – . Per reagire in questo modo qualcosa dev’essere successo. Ora voglio capire se posso muovermi in campo legale per difendermi perché non riesco a digerire di non poter lavorare nel prossimo weekend mentre magari il signor Serra va ad arbitrare, anche fosse nel campionato Primavera”. “Dopo la partita ho chiesto a Serra di ammettere con onestà le parole che aveva pronunciato – ha aggiunto poi Mou – mi ha risposto che non si ricordava. Ma è un bugiardo. So che non esistono le registrazioni del colloquio ma mi auguro che i signori della Procura Federale, che sono sempre attenti, abbiano annotato tutto”.

E la Procura Federale pare intenzionata a vederci chiaro: l’Ansa ha infatti riportato la notizia dell’apertura di un’indagine ufficiale su quanto avvenuto ieri sera a Cremona.