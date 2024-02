Mourinho ultimo atto: gesto di sdegno alla squadra dopo l'esonero. Il retroscena

Lo Special One si è sentito tradito dalla squadra ed ha compiuto un gesto simbolico prima di andarsene. Nell'armadietto di Pellegrini una sorpresa

05-02-2024 17:00

Se l’Olimpico era il suo Colosseo, se i suoi giocatori erano i gladiatori da caricare prima di ogni sfida, si può dire che Josè Mourinho ha fatto la fine di Giulio Cesare anche senza aver conquistato nè le Gallie nè la Champions. Tradito dai suoi fedelissimi, con Lorenzo Pellegrini in particolare nei panni di Bruto. Se con i Friedkin il rapporto non era mai decollato, lo Special One aveva un legame fortissimo con la squadra (eccetto alcuni elementi che non mancava mai di bacchettare) ed è rimasto deluso quando ha scoperto che l’ok al suo esonero era arrivato anche dalla pancia dello spogliatoio.

Mourinho si è sentito tradito dalla squadra

E’ una ferita ancora fresca a Roma l’allontanamento del portoghese. Nonostante la cura De Rossi sembri dare effetti (stasera la controprova col Cagliari) la piazza è ancora affezionata al suo totem e lui stesso in questi due anni e mezzo si è identificato con questi tifosi e questa città. Ecco perchè brucia di più il tradimento.

Mourinho ha restituito alla squadra l’anello che gli avevano regalato

L’edizione odierna de Il Messaggero rivela un nuovo retroscena riguardo l’amaro addio dello Special One. Prima di abbandonare il centro sportivo di Trigoria il tecnico avrebbe ‘restituito’ l’anello regalatogli dalla squadra per celebrare il trionfo in Conference League, in segno di delusione per l’atteggiamento di diversi calciatori nell’ultimo periodo. L’anello sarebbe stato lasciato da Mou all’interno dell’armadietto di capitan Pellegrini. Un gesto simbolico che dice tanto dell’amarezza dell’allenatore.

I tifosi della Roma si spaccano sul web

Fioccano le reazioni: “Grande mister, si vede che ci teneva a fare meglio, purtroppo per vincere ci vogliono giocatori forti e con voglia di fare qualcosa in più degli altri ed alla Roma ce ne sono pochi e l’ambiente si accontenta sempre di poco. Ora ci hanno dato De Rossi evviva De Rossi. Purtroppo abbiamo una squadra con giocatori buoni ma per caratteristiche lenti e compassati inoltre molti logori. Arrivare al 4 posto sarebbe un miracolo” e poi: “Se fosse vero ha fatto bene perché veramente la squadra in campo con lui in panchina era irriconoscibile. Un atteggiamento in campo scandaloso da parte di alcuni giocatori”.

C’è chi scrive: “Da buon capitano Pellegrini ha preso le parti dei suoi compagni di squadra in quanto erano presi di petto ad ogni debacle della squadra. Il Sig. Mourinho però non si è mai messo in discussione ed ancora oggi nessuno ci ha mai spiegato le partenze di Matic e Mikitharian , le diatribe avute con Zaniolo e Karsdorp, senza poi sottovalutare perché alcuni calciatori giocavano fuori ruolo l’atteggiamento di Smalling ed in ultimo le tirate di giacca a Friedkin. Mourinho in questi 2 anni e mezzo di Roma ha seminato vento, quindi la raccolta è stata tempesta”.

I tifosi sono scatenati: “Grande Mou. Finche la Roma avrà giocatori romani in squadra, saranno i giocatori a esonerare gli allenatori, e la Roma continuerà ad essere una squadra perdente. Successe con Ranieri, Di Francesco, Fonseca…” e infine: “Se è cosi ha fatto bene, perché un gruppo di giocatori compresi i soliti infortunati lo hanno tradito completamente. Hanno imboccato anche il presidente che non ne capisce niente, mandandolo via prima di una serie di partite con squadre alla nostra portata, secondo me orchestrato a perfezione. Mourinho ancora una volta ha dimostrato, se ancora non si è capito, di essere un grande uomo a cui non piace la falsità. I tifosi hanno ragione solo mercenari, con la coscienza sporca”.