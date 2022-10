31-10-2022 09:26

E’ una telenovela infinita quella tra Maurizio Sarri e gli arbitri. Da quando, esonerato dalla Juventus, è passato ad allenare la Lazio il tecnico di Figline non fa che lamentarsi del trattamento subito dai suoi. Si contano già 3-4 sfoghi clamorosi dall’inizio della stagione cui va aggiunto quello di ieri dopo il ko interno con la Salernitana.

Lazio, Manganiello e il precedente dell’anno scorso

Per Lazio-Salernitana Rocchi aveva designato Manganiello. Con il fischietto di Pinerolo i precedenti con i biancocelesti era ottimi, per un totale di sette vittorie e una sola sconfitta. C’è però un dettaglio del penultimo incrocio tra la Lazio e Manganiello che a posteriori può suonare come un sinistro campanello d’allarme.

Lo scorso 14 marzo un gol di Ciro Immobile stese il Venezia, ma un cartellino estratto proprio da Manganiello costrinse il diffidato Mattia Zaccagni a saltare il derby di ritorno. La stessa cosa che si è verificata ieri con Milinkovic-Savic, entrato al 64′ e ammonito quasi subito per un intervento dubbio. Il serbo salterà il derby con la Roma.

Lazio, Sarri attacca Manganiello

Negli spogliatoi Sarri è una furia: “Non ne ho di spiegazioni per quel giallo, datemele voi, lui era in possesso palla, stava giocando la palla. Non è possibile neanche il fallo, figuriamoci l’ammonizione. L’avversario non ha toccato la palla. Non ho mai visto nulla di simile in 50 anni di calcio”.

“Se ho parlato con Manganiello? No, il quarto uomo mi ha detto che stavano guardando il var (ride, ndr). Se è in malafede? Se parlo mi danno 6 mesi di squalifica, fai tu le conseguenze. Io quest’anno ho visto un giocatore mettere le mani addosso all’arbitro e non venire squalificato, ci piacerebbe avere lo stesso trattamento”. Chiaro il riferimento alla spinta di Karsdorp su Irrati al termine di Napoli – Roma.

Lazio, per Marelli non c’è il giallo per Milinkovic Savic

A fare chiarezza sull’episodio chiave di Lazio-Salernitana è Luca Marelli. L’esperto di Dazn dice: “La fattispecie che dobbiamo tenere presente è lo ‘step on foot’, volgarmente detto pestone. Lo step on foot è un’impudenza, nel senso che si mette a repentaglio l’integrità fisica dell’avversario. Abbiamo rivisto l’immagine dell’intervento di Milinkovic-Savic e dobbiamo chiederci: ‘Milinkovic è stato impudente nei confronti dell’avversario?’ La risposta è no.

Ha semplicemente scaricato il pallone e ha appoggiato il piede. È stato un normalissimo scontro di gioco, ma punirlo con un’ammonizione è stato eccessivo. Milinkovic era in possesso del pallone, nella stragrande maggioranza dei casi l’imprudenza viene commessa da un difendente ma in questo caso è stata commessa da Milinkovic Savic che si è trovato il piede del difensore e non poteva fare altro che calpestarlo”,

Lazio, monta la protesta sui social verso Manganiello

Sui social intanto scoppia la bufera: “Continuo a pensare che siamo davanti ad un arbitro di basso livello che non conosce il calcio e smania di protagonismo. Come lui tanti altri”, oppure: “Sarri ha ragione. Ammonizione inventata. Manganiello non può arbitrare la Lazio. Fece lo stesso con Zaccagni l’anno scorso. Incompetente”.

C’è chi scrive: “Arbitro in assoluta malafede, la Lazio si faccia sentire, non lasci Sarri a combattere da solo. Su questo la Roma sta anni luce avanti a noi purtroppo, e infatti…ecco l’arbitro giusto ad arbitrarci prima del derby, e son due anni di seguito” e infine: “Impensabile che dopo la scandalo di questa sera Lotito non vada ai microfoni e lasci solo a Sarri la difesa della squadra. Tutti sanno cosa è accaduto e soprattutto perché…”.