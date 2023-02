Nella partita vinta dalla Juventus per 2-0 sul campo dello Spezia sono due gli episodi che hanno visto protagonista l'arbitro La Penna: l'ammonizione "pesante" di Locatelli e il gol annullato a Vlahovic

20-02-2023 09:54

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

La Juventus continua la sua risalita in classifica dopo la penalizzazione. Vittoria di “medio muso” una volta tanto per Allegri al Picco di La Spezia in una partita in cui non ci sono eclatanti casi da sottoporre alla lente d’ingrandimento della moviola e in cui tra l’altro non è nemmeno mai intervenuto il Var ad aiutare l’arbitro La Penna. Ci sono però un paio di episodi che hanno e stanno facendo discutere io social e i moviolisti, uno di questi avrà anche ripercussioni sul prosieguo del campionato bianconero. Vediamoli nel dettaglio.

Spezia-Juve alla moviola: giallo pesante per Locatelli, salta il derby

Pronti-via Spezia-Juventus l’arbitro Federico La Penna estrae subito un cartellino giallo, uno dei più veloci del campionato. A prendersi l’ammonizione è Manuel Locatelli che subito il fischio iniziale perde la tracce di Bourabia ed è costretto a stenderlo per evitare che vada in percussione verso la porta. Per La Penna è fallo intenzionale e tattico visto che il giocatore dello Spezia stava andando via, da qui il giallo.

Un giallo pesante per Locatelli. Nulla da eccepire sulla decisione di La Penna, nemmeno Locatelli protesta più di tanto anche se si lamenta per il fatto che comunque fosse appena iniziata la partita. Ma per il centrocampista della Juve è un’ammonizione pesante. Locatelli era diffidato e salterà dunque il derby col Torino. Una defezione importante per Allegri.

La Penna coerente in Spezia-Juve

La direzione di La Penna è stata abbastanza coerente in tutta la partita, che peraltro non è stata particolarmente cattiva anche se spigolosa e molto agonistica. Subito dopo il giallo a Locatelli l’arbitro ha infatti per lo stesso motivo ammonico Agudelo che entra duro su Rabiot anche se forse avrebbe potuto aspettare visto che Kostic stava ripartendo in contropiede. Stessa decisione, un giallo, per Fagioli e Reca rispettivamente per falli tattici sullo stesso reca e Kean.

Spezia-Juve: annullato gol a Vlahovic, fuorigioco evidente

Prima ancora dei gol di Kean e Di Maria, al 18′ del primo tempo altro episodio degno di nota ma con poche recriminazioni. La Juve segna con un bel filtrante per Vlahovic che solo davanti a Dragowski lo batte segnando quello che sarebbe stato l’1-0 juventino. La Penna annulla il gol su pronta segnalazione dell’assistente. L’offside sembra evidente e così è anche da immediata conferma, sia delle immagini che del Var. Lo stesso Vlahovic non esulta conscio del fatto di essere al di là della linea difensiva spezzina.