Musetti nella Top 10 della classifica Atp 5 maggio 2025, gli incroci decisivi al Madrid Open

L'azzurro potrebbe entrare nella zona alta del ranking con le combinazioni giuste in termini di risultati e punti: la certezza è che, comunque vada, è pronto al grande salto

La grande bellezza che ha saputo plasmare contro Stefanos Tsitsipas è pari alla frustrazione che è capace di suscitare nel corso della medesima partita. Lorenzo Musetti sa giocare un tennis magnifico, intelligente e ricco di colpi e invenzioni ma spesso e volentieri desta sensazioni contradittorie, apprensioni e ansie.

Un’alternanza che, a sua discolpa, sta riducendo nella frequenza e che denota una crescita sul piano sportivo vista già a Monte-Carlo e che ha palesato a Madrid nel match più bello visto fino ad oggi. Qui potrebbe realizzare un altro obiettivo, forse due, se tutto dovesse quadrare e i punti gli consentissero di accedere alla Top 10.

Top 10 ranking ATP: la situazione di Musetti

Come sappiamo, Musetti occupa nella classifica Atp l’11° posizione, a una manciata di punti dall’accesso alla prima schermata quando si tratta di studiare il ranking. A Madrid ha un’opportunità ottima di migliorarsi e di centrare anche questa possibilità grazie agli ottavi di finale, dove sfiderà questa sera Alex de Minaur.

La situazione dovrebbe risultate la seguente: Lorenzo è già virtualmente tra i primi dieci giocatori del mondo, con 3250 punti (secondo il ranking live), appena dietro Medvedev, numero 9 (a 3290 punti) e appena davanti a Tommy Paul (3210).

Dietro di lui e diretti avversari alla scalata, al numero 14, abbiamo poi Casper Ruud, a 2915 punti (ma già ai quarti di finale, così come Medvedev), ancora staccato Grigor Dimitrov, al numero 15 (2685) e Frances Tiafoe, al numero 16, con 2640 punti.

La progressione del 2025 e il fattore terra battuta

Siamo nella mera ipotesi, nella teoria che cristallizza la classifica, quindi se una delle variabili esaminata dovesse mutare il quadro andrebbe a modificare di conseguenza ma quel che si vuol sostenere – con una simile analisi – è che Musetti ha le carte in regola per decidere se fare quel salto di qualità. Siamo certi il carrarino sia maturo per affacciarsi e fare la sua entrata nella zona ottimale della classifica e realizzare un altro sogno, dopo la finale di Monte-Carlo.

Quel ragazzo che ha percorso a piedi in due ore la distanza dai campi all’albergo dove alloggia, a Madrid, ha avuto la sfrontatezza di rispondere con una frase “eloquente”, poi smorzata davanti alle telecamere, dopo aver ribaltato la partita contro il greco e mettendo in difficoltà l’avversario così come era già accaduto nel Principato di Monaco. Da terraiolo che ben si adatta a queste superfici più veloci rispetto a un tempo, può in questa fase raccogliere punti indispensabili con questa finalità e guadagnare anno su anno.

Fonte: ANSA

Musetti durante il match contro Tsitsipas

Gli incroci a Madrid utili alla causa

Che cosa deve verificarsi perché Musetti salga al 10° posto? Dimitrov e Tiafoe, ad esempio, dovrebbero vincere il torneo e sperare che Musetti non faccia finale, ma la loro corsa sarebbe fermata proprio dallo stesso Lorenzo visto che il bulgaro potrebbe essere uno dei possibili avversari. Lorenzo ha rinunciato a Barcellona per infortunio, ma sulla terra rossa spagnola giocheranno i tre rivali diretti che potrebbero superarlo in classifica: Holger Rune, Arthur Fils e Casper Ruud. Se il norvegese non arriverà in finale e uno tra il francese e il norvegese non vincerà il torneo, allora la top 10 di Musetti diventerebbe ufficiale.

Se l’azzurro farà meglio o pari a Daniil Medvedev, Tommy Paul e a tutti gli altri, lunedì 5 maggio quando uscirà l’aggiornamento della classifica ufficiale Atp sarà numero dieci del mondo. In caso di semifinale, Musetti supererebbe anche Holger Rune, che causa infortunio è fermo a 3440 punti, già eliminato da Madrid e senza possibilità dunque di aggiungere punti prima degli Internazionali di Roma, e anche Alex de Minaur rimarrebbe eventualmente indietro dato che – da tabellone – si scontra proprio con Musetti.

I precedenti illustri tra gli azzurri

Finora solo cinque italiani hanno soggiornato nella prestigiosa zona alta della classifica Atp: Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Adriano Panatta, Corrado Barazzutti e Fabio Fognini. Se Musetti riuscisse a centrare l’incrocio corretto, lunedì prossimo sarebbe il sesto azzurro.

Lorenzo può farcela, è vero che dipenderà dal suo stato fisico e mentale ma comunque vada questo obiettivo non è affatto un sogno irrealistico ma un tassello concreto che può aggiungersi alla sua carriera e può farlo sulla terra rossa e in questa stagione.