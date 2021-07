Musica, ping-pong, scherzi e diario: retroscena su ritiro a Coverciano

La musica al centro del villaggio, ma anche hobby anni 80 come il ping-pong, letture, scherzi, padel, film. E’ la vita segreta dell’Italia di Mancini quando si raduna al centro di Coverciano. Per rilassarsi, per fare gruppo, per cementare quell’amicizia che è tra i segreti della Nazionale. Tutti i retroscena delle giornate quotidiane dei giocatori e dei tecnici quando non sono in campo vengono rivelati dal Corriere della Sera, che scopre il tetto del centro di via Gabriele D’Annunzio 138, periferia Nordest di Firenze, alle pendici della collina che porta a Settignano.

Insigne e Immobile hanno fatto scoprire la musica dei neomelodici

Si deve a Insigne e a Immobile, napoletani doc, la scelta musicale. I due attaccanti hanno fatto conoscere la musica neomelodica e i rap napoletani, di «Cos Cos Cos» di Clementino, ma a Coverciano spopolano anche «Zitti e buoni» dei Maneskin, Frank Matano e naturalmente «Un’estate italiana» di Bennato & Nannini. Mancini, dal canto suo, ha rilanciato il tormentone del Porca puttena facendo rivedere il video di Lino Banfi alla squadra.

Florenzi disckjockey e re della playstation

In ritiro Insigne è uno dei più scatenati assieme a Florenzi, anima da disc jockey e gran ciambellano della playstation. A cantare si divertono tutti: “Mancini è davvero stonato, De Rossi se l’è cavata con «Lella» una canzone romana, Vialli con la «Canzone del sole» di Lucio Battisti: «Sapete chi è?». E i giocatori hanno dimostrato di saperlo. Anche se tra i classici ovviamente prediligono «Azzurro»..”

La sveglia è libera, tutti tranne la coppia inseparabile di centravanti Immobile-Belotti, dormono in camera singola: c’è chi va presto in palestra, chi dorme e chi si mette a studiare per il prossimo esame all’Università come Raspadori e Pessina che sta tenendo un «Diario di bordo», nel quale racconta emozioni e retroscena e ha svelato il rito degli audio motivazionali di Salvatore Sirigu (l’unico che non usa i social), prima delle partite..

Il Corsera aggiunge: “tra le serie di Netflix («Prison break» la più gettonata), Pessina spacca a ping-pong, battendo Locatelli, mentre lo staff si sfida a padel, con il Mancio e De Rossi molto coinvolti. Insigne si nasconde nell’armadio per terrorizzare Immobile. Berardi sonnecchia sul lettino e Jorginho gli pizzica il naso. Belotti si assopisce nella piscina con l’acqua è a 35 gradi”.

SPORTEVAI | 05-07-2021 08:55