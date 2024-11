Nadal e Kyrgios, due attese all'opposto: l'ultimo ballo di Rafa (già a Malaga), Nick che torna a Brisbane

Due attese diverse, ma allo stesso tempo speciali: Nadal e Kyrgios hanno sofferto tanto negli ultimi due anni, ma ora si apprestano a vivere due momenti davvero unici

C’è chi prepara l’addio e chi imbandisce la tavola per il rientro. Rafa Nadal da una parte, Nick Kyrgios dall’altra: mentre tutti gli occhi del mondo sono puntati su Torino, loro due sono pronti a dare appuntamento in due luoghi differenti e con stati d’animo differenti. Rafa all’ultimo ballo, una last dance con in palio una Davis che darebbe un senso agli ultimi due anni di sofferenze. Kyrgios pronto ad affacciarsi a 30 anni in una sorta di seconda vita tennistica, a sua volta dopo due anni che definire sofferti è poco. Due storie diametralmente opposte, ma che hanno tanto da raccontare a un mondo che tra qualche settimana non sarà più lo stesso.

Rafa già a Malaga: pubblico in delirio

Nadal s’è fatto già fotografare a Malaga, intento a preparare nei minimi dettagli l’ultima competizione della carriera. Perché la Davis sarà la competizione che di fatto porrà fine a venti anni a suo modo unici: Rafa s’è presentato con una maglia iconica con su scritto Vamos, con tanto di logo al centro (i due tori a formare la M, marchio di fabbrica del tennista di Manacor), concedendosi ad autografi e foto di rito.

Lui sente che questa sarà davvero una settimana speciale, perché arriva in un momento unico e al tempo stesso indimenticabile, sperando che possa esserci il lieto fine una volta che ci sarà da assegnare il trofeo (ma l’Alcaraz visto a Torino non è di grande aiuto alla Spagna…).

Tutti sicuri: “Rafa si è allenato forte”

Ad accogliere il giocatore, anche una gigantografia con scritto “Gracias Rafa” apposta fuori dalla struttura che ospiterà l’evento. “Se sono arrivato fin qui è perché mi sento pronto a giocare e dimostrare quanto valgo”. In carriera Nadal ha vinto 5 Davis, ma la sesta avrebbe tutto un altro sapore. Arrivato assieme a lui anche Carlos Moya, pronto a preparare l’ultimo grande appuntamento insieme all’ex numero uno del mondo. “Rafa sta bene, questa è l’unica cosa che conta”.

Alcaraz, uscito anzitempo a Torino, potrebbe arrivare già nel fine settimana e ha fatto sapere che “la cosa più importante della prossima settimana sarà proprio il fatto che Rafa giocherà le ultime partite in carriera. La Davis c’è tutti gli anni, ma quella di quest’anno è speciale”. E anche lo zio Toni Nadal ha detto di aver visto Rafa “allenarsi come mai in vita sua”. Grandi attese, grandi momenti, grandi emozioni.

Ufficiale: Kyrgios torna a fine dicembre a Brisbane

A Malaga non ci sarà Kyrgios, sebbene l’Australia proverà a tornare in finale come fatto lo scorso anno, quando venne battuta dall’Italia. Kyrgios che intanto è stato ufficialmente accolto come wild card nel torneo di Brisbane, tradizionale appuntamento che precede gli Australian Open, in programma dal 29 dicembre al 5 gennaio. Un test attendibile per il tennista aussie, che manca dal circuito dal giugno 2023 quando perse a Stoccarda, “tradito” dai problemi al polso. Dopo l’annuncio del ritorno, ora comincia a delinearsi anche il programma.