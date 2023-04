Napoli: Abraham se parte Osimhen

De Laurentiis potrebbe perdere l'attaccante nigeriano in estate e si cautela pensando al sostituto: favorito il romanista

22-04-2023 11:36

Il Napoli potrebbe vincere lo scudetto e contestualmente perdere il suo bomber, Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis potrebbe perdere l’attuale capocannoniere della Serie A, seguito da due top club come il Bayern Monaco e il Manchester United. A quel punto scatterebbe la corsa al sostituto. Secondo il Corriere dello Sport, c’è già un elenco di nomi sul taccuino degli uomini mercato partenopeo e in cima alla lista ci sarebbe Tammy Abraham, della Roma. Non si trascurano neanche le piste che portano a Boniface del Saint-Gilloise e Holjund dell’Atalanta. E poi c’è l’opzione Beto dell’Udinese.