Napoli ai play-off, i tifosi "prevedono" il sorteggio

09-12-2021 21:04

E’ stata lunga, dura e sofferta. Ma alla fine il Napoli è riuscito a battere 3-2 il Leicester: non è bastato per accedere direttamente agli ottavi di Europa League, ma vale per disputare gli spareggi con una delle terze dei gironi di Champions League. Ovvero, una tra Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol, Zenit San Pietroburgo, Siviglia, Barcellona, Porto e Lipsia. Non sarà facile.

Le previsioni sul sorteggio

E i tifosi cercano già di ironizzare su cosa destinerà l’urna: “Pronti per affrontare il Barcellona o il Borussia Dortmund“. Ma viste le condizioni, la pioggia e la forza del Leicester, è chiaro a tutti che si tratti di una piccola impresa. “E con solo mezza squadra titolare”. Certo, il rigore sbagliato dal Legia Varsavia brucia, perché se avesse segnato, il Napoli sarebbe andato direttamente agli ottavi. “Peccato c’è stata la possibilità concreta di brindare anche al primo posto, ma il Legia ha sbagliato il rigore all’ultimo minuto…”.

La rabbia per la rimonta

Il 2-2 del Leicester aveva fatto prospettare il peggio ai tifosi azzurri. “Possibile che l’Atalanta domenica non vi ha insegnato come si difendono su queste palle ad uscire dall’area? Ma porca miseria fate ridere, supponenti e senza p*lle!!! Vergogna. Spero usciate!!!” “Ma come si fa a subire due gol in fotocopia in 5 min”.

Nel mirino dei tifosi

E c’è chi se la prende anche con Meret: “Giochiamo senza portiere. Ma non era meglio svenderlo che perdere gli incassi della coppa?”. “Con questo portiere ogni tiro è gol”. “Non fa una parata nemmeno per sbaglio…”.

Anche il Chucky va ko

Per colmo di sfortuna, arriva anche l’infortunio di Lozano, ennesimo di una serie di problemi per tutta la squadra. C’è amarezza mista a ironia: “Non credevo che ci si potesse sfracassare il cranio cadendo su un ginocchio. Lozano è magico (solo) per questo”. “Presto facciamo giocare la primavera con tutti questi infortuni”. “Fatevi benedire… Troppi infortuni”.

