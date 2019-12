Napoli, Ancelotti sorprende tutti nel post-partita di Champions

Sul campo è andata come previsto, con il Napoli padrone del campo contro il Genk dal primo all’ultimo minuto. Fuori dal campo, invece, ecco la sorpresa. Le dimissioni di Carlo Ancelotti, date per certe prima del match, non sono arrivate.

“Sabato sarò ancora l’allenatore del Napoli? Mi auguro di sì, mercoledì valuteremo il da farsi. Non mi sono mai dimesso in vita mia e mai lo farò”: Ancelotti ha parlato chiaro al termine della gara con il Genk, vinta 4-0 dagli Azzurri con tripletta di Milik e gol di Mertens, risultato che ha permesso al Napoli di approdare agli ottavi di Champions League, seppur da secondo nel girone vinto dal Liverpool.

“Tra me e i giocatori non c’è nessun attrito, c’è chi è sceso in campo menomato per darmi un segno di vicinanza. Nel calcio succede di essere messo in discussione. I risultati in campionato del Napoli non sono soddisfacenti. Il passaggio del turno in Champions è una delle poche soddisfazioni che abbiamo avuto negli ultimi tempi” ha aggiunto l’emiliano.

L’esonero sembra però una possibilità. Ancelotti ha confermato che nelle prossime ore si terrà un incontro con De Laurentiis: “Sarà un incontro di comune accordo per valutare la situazione del momento”.

Poi sul rapporto con la società: Non ho avuto discussioni con la società. Il fatto che sono messo in discussione è normale perché non voglio essere giudicato per quello che ho fatto, ma per quello che sto facendo, e in questo momento i risultati del Napoli in campionato sono insoddisfacenti”.

Ancelotti ha poi glissato sul possibile arrivo dell’ex allievo Gattuso al suo posto: “Io onestamente non ho saputo niente… Ho preparato la partita, abbiamo pensato alla partita e infatti i giocatori sono stati attenti e concentrati. Abbiamo chiuso bene. Tutto quello che succede, i rumors che si rincorrono”.

SPORTAL.IT | 10-12-2019 21:16